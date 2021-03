El ENRE advierte por el retraso tarifario en las cooperativas de Chubut

El titular del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) de Chubut, Gustavo Monesterolo, planteó la necesidad de “adecuar todo el sistema tarifario a la tarifa de referencia”, argumentando que en la provincia hay ciudades que tienen un retraso de hasta 400%. Cuestionó la reticencia de los poderes concedentes municipales en autorizar los incrementos, los cuales consideró necesarios “para el funcionamiento del sistema”.

Sobre la tarifa de referencia y los municipios, Monesterolo explicó: “Hasta acá ha habido una reticencia de los poderes concedentes municipales de que el sistema no puede funcionar sin una tarifa de referencia”, sostuvo al describir que se debe realizar una readecuación a fin de conseguir una adecuada prestación de los servicios.

“El archipiélago de tarifas existentes hoy impide el correcto funcionamiento del sistema. Todos los poderes concedentes deben trabajar con la misma tarifa y creemos que este año se podrá firmar un acuerdo de sustentabilidad, debajo del cual no puede haber nada sancionado municipalmente ya que es lo que establece el costo para todas las cooperativas”, manifestó el titular del ENRE.

Deuda con Cammesa

En ese contexto, Monesterolo precisó que “hay $13.500 millones de deuda a Cammesa por parte de la provincia y el problema es demasiado exponencial como para no tratarlo en profundidad”, al exponer la gravedad de la situación que arrastran las cooperativas.

Por otra parte, anticipó que “le vamos a presentar al Ministro de Infraestructura de la provincia en los próximos días, un programa de trabajo de 8 puntos para adecuar todo el sistema tarifario a la tarifa de referencia, en un proceso que no es inmediato y llevará hasta un año y medio; hoy tenemos una diferencia del 400% si actualizáramos la tarifa de referencia, por ejemplo, en el caso de Sarmiento que es la localidad más atrasada; Madryn tiene un 60% de atraso con respecto a la tarifa de referencia”, ejemplificó.

En cuanto al planteo desde el gobierno nacional de mantener congeladas las tarifas explicó que “el Presidente habla de la tarifa de energía, es decir del sistema de energía mayorista; pero cuando uno paga tarifa paga el costo de la energía y el valor agregado de distribución (VAD), es decir el costo que tiene la cooperativa para hacer todo el proceso de distribución, y eso es lo que está muy atrasado en la provincia”, describió.

Crisis en Energías del Sur

En otro orden, y en referencia a la situación particular que se presenta con la empresa Energías del Sur que pone en peligro el abastecimiento a Comodoro Rivadavia, indicó que “ellos solo pueden despachar energía al sistema cuando no hay energía eólica disponible, es decir que han reducido a la mitad la misma y han caído sus ingresos”.

En cuanto a las alternativas para zanjar la situación dijo que “la Secretaría de Energía de la Nación está dispuesta a revisar la tarifa y otros aspectos como el pago de potencias, es decir la capacidad disponible que entrega la empresa aunque no genere, y nosotros estamos planteando que se revise la posibilidad de pagarle un adicional a la empresa, ya que al no tener líneas disponibles, si hoy estuviera disponible la Estación Transformadora de 500kwh, que va desde Puerto Deseado hasta Puerto Madryn, la empresa podría generar y vender energía todo el día y no tener el problema que tiene”, agregó.

Finalmente, Monesterolo, admitió que “hay una mora en la construcción de esa estación transformadora y hay un problema complejo que resolver en esta contingencia, que podrá ser de 2 o 3 años hasta que se construya la misma, y luego la empresa debería tener un tránsito normal en el negocio de la energía”, concluyó