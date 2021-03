“El Aurinegro” debutará ante Círculo Otamendi como local

El próximo 11 de abril, comenzará a jugarse el Torneo Federal A Temporada 2021, teniendo el Deportivo Madryn como representante de la ciudad portuaria y de la provincia del Chubut.

“El Depo” iniciará la competencia en condición de local, como integrante de la Zona A recibiendo en el Estadio “Abel Sastre” a Circulo Deportivo Otamendi.

Debut como local en la Temporada 2021

El pasado viernes, se conoció el fixture y forma de disputa del Torneo Federal A Temporada 2021, competencia que tiene en plena preparación al Deportivo Madryn, el representante madrynense y chubutense en la competencia que iniciará el 11 de abril.

“El Depo”, que durante este fin de semana continuo preparándose futbolísticamente con cotejos amistosos ante Villa Mitre en Bahía Blanca, forma parte de la Zona A, y ya sabe que en la 1° Fecha será anfitrión de Circulo Deportivo Nicolás Otamendi.

El cotejo, se jugará en casa del “aurinegro”, en el Estadio “Abel Sastre”. Será un certamen de 30 fechas, a dos ruedas, de 15 programaciones cada una, con los equipos buscando su lugar en la Etapa Final que otorga el primer ascenso. El segundo, se dirimirá entre los que disputen la Fase Eliminatoria.

Los dirigidos por Ricardo Pancaldo irán en búsqueda esta Temporada del objetivo de ascenso a la Primera Nacional.

La forma de disputa

En la Etapa Clasificatoria jugarán la Primera Ronda y por la Zona A, además del Deportivo Madryn, los equipos de Camioneros, Cipolletti, Circulo Deportivo, Ciudad De Bolívar , Ferrocarril Oeste General Pico, Huracan Las Heras, Independiente Chivicoy, Juventud Unida San Luis, Olimpo, Sansinena, Sol De Mayo, Sp. Desamparados , Sp. Estudiantes, Sp. Peñarol y Villa Mitre.

En cuanto a la Forma de disputa de la competencia, se jugará en dos (2) zonas, una de dieciséis (16) equipos y la otra de quince (15) equipos, las que se detallan a continuación, disputándose a través de una Etapa Clasificatoria, una Etapa Final y una Etapa Eliminatoria, esta última contará de cuatro rondas.

La Clasificatoria se llevará a cabo por el sistema de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta.

Clasificarán a la Etapa Final el primero de cada zona (Total: 2 clubes); mientras que clasificarán a la Primera Ronda de la Etapa Eliminatoria del segundo (2°) al octavo (8°) de cada zona (Total: 14 clubes).

En la Etapa Final, la integrarán los dos (2) equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria, jugándose por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. El ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2.022; mientras que el perdedor clasifica a la Segunda Ronda de la Etapa Eliminatoria.

Etapa Eliminatoria tendrá su Primera Ronda, integrada con los catorce (14) equipos clasificados de la Etapa Clasificatoria. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 2° zona Norte 8° zona sur, 3° zona Norte 7° zona sur, 4° zona norte 6° zona sur, 5° zona norte 5° zona sur, 6° zona norte 4° zona sur, 7° zona norte 3° zona sur y 8° zona norte 2° zona sur.

Los siete (7) ganadores clasifican a la Segunda Ronda, la cual estará integrada con los siete ganadores (7) equipos ganadores de la Primera Ronda y el perdedor de la Etapa Final (Total: 8 equipos). Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. A los efectos de los enfrentamientos se ordenan a los clubes de 1 al 8.-

El club proveniente de la Etapa Final será 1°; en tanto que a los clubes provenientes de la Primera Ronda se los ordena de la posición 2 a la 8, teniendo en cuenta la ubicación de cada uno en la tabla de posiciones de su respectiva zona (Etapa Clasificatoria).

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Tercera Ronda, integrada con los cuatro ganadores (4) equipos ganadores de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral. Los dos (2) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Esta Cuarta Ronda estará integrada con los dos ganadores (2) equipos ganadores de la Tercera Ronda. Se disputará por eliminación directa, a un solo partido en estadio neutral, en la que el ganador Asciende a la Primera Nacional de la AFA Edición 2.022.

Futbol – Torneo Federal A – Temporada 2021

Fixture – Zona A – Primera rueda (tras la 15° fecha, invierten las localías)

1ra. Fecha – 11/04/21

Ciudad B. Vs. Estudiantes

Sp. Peñarol Vs. Independiente

Olimpo Vs. Cipolletti

Dep. Madryn Vs. Circulo Dep.

Sol De Mayo Vs. Ferrocarril O.

Huracan Lh Vs. Villa Mitre

Camioneros Vs. Desamparados

Juv. Unida Vs. Sansinena

2da. Fecha – 18/04/21

Juv. Unida Vs. Ciudad B.

Sansinena Vs. Camioneros

Desamparados Vs. Huracan Lh

Villa Mitre Vs. Sol De Mayo

Ferrocarril O. Vs. Dep. Madryn

Circulo Dep. Vs. Olimpo

Cipolletti Vs. Sp. Peñarol

Independiente Vs. Estudiantes

3ra. Fecha – 25/04/21

Ciudad B. Vs. Independiente

Estudiantes Vs. Cipolletti

Sp. Peñarol Vs. Circulo Dep.

Olimpo Vs. Ferrocarril O.

Dep. Madryn Vs. Villa Mitre

Sol De Mayo Vs. Desamparados

Huracan Lh Vs. Sansinena

Camioneros Vs. Juv. Unida

4ta. Fecha – 02/05/21

Camioneros Vs. Ciudad B.

Juv. Unida Vs. Huracan Lh

Sansinena Vs. Sol De Mayo

Desamparados Vs. Dep. Madryn

Villa Mitre Vs. Olimpo

Ferrocarril O. Vs. Sp. Peñarol

Circulo Dep. Vs. Estudiantes

Cipolletti Vs. Independiente

5ta. Fecha – 09/05/21

Ciudad B. Vs. Cipolletti

Independiente Vs. Circulo Dep.

Estudiantes Vs. Ferrocarril O.

Sp. Peñarol Vs. Villa Mitre

Olimpo Vs. Desamparados

Dep. Madryn Vs. Sansinena

Sol De Mayo Vs. Juv. Unida

Huracan Lh Vs. Camioneros

6ta. Fecha – 16/05/21

Huracan Lh Vs. Ciudad B.

Camioneros Vs. Sol De Mayo

Juv. Unida Vs. Dep. Madryn

Sansinena Vs. Olimpo

Desamparados Vs. Sp. Peñarol

Villa Mitre Vs. Estudiantes

Ferrocarril O. Vs. Independiente

Circulo Dep. Vs. Cipolletti

7ma. Fecha – 23/05/21

Ciudad B. Vs. Circulo Dep.

Cipolletti Vs. Ferrocarril O.

Independiente Vs. Villa Mitre

Estudiantes Vs. Desamparados

Sp. Peñarol Vs. Sansinena

Olimpo Vs. Juv. Unida

Dep. Madryn Vs. Camioneros

Sol De Mayo Vs. Huracan Lh

8va. Fecha – 30/05/21

Sol De Mayo Vs. Ciudad B.

Huracan Lh Vs. Dep. Madryn

Camioneros Vs. Olimpo

Juv. Unida Vs. Sp. Peñarol

Sansinena Vs. Estudiantes

Desamparados Vs. Independiente

Villa Mitre Vs. Cipolletti

Ferrocarril O. Vs. Circulo Dep.

9na. Fecha – 06/06/21

Ciudad B. Vs. Ferrocarril O.

Circulo Dep. Vs. Villa Mitre

Cipolletti Vs. Desamparados

Independiente Vs. Sansinena

Estudiantes Vs. Juv. Unida

Sp. Peñarol Vs. Camioneros

Olimpo Vs. Huracan Lh

Dep. Madryn Vs. Sol De Mayo

10ma. Fecha – 13/06/21

Dep. Madryn Vs. Ciudad B.

Sol De Mayo Vs. Olimpo

Huracan Lh Vs. Sp. Peñarol

Camioneros Vs. Estudiantes

Juv. Unida Vs. Independiente

Sansinena Vs. Cipolletti

Desamparados Vs. Circulo Dep.

Villa Mitre Vs. Ferrocarril O.

11ra. Fecha – Sábado 19/06/21

Ciudad B. Vs. Villa Mitre

Ferrocarril O. Vs. Desamparados

Circulo Dep. Vs. Sansinena

Cipolletti Vs. Juv. Unida

Independiente Vs. Camioneros

Estudiantes Vs. Huracan Lh

Sp. Peñarol Vs. Sol De Mayo

Olimpo Vs. Dep. Madryn

12da. Fecha – 27/06/21

Olimpo Vs. Ciudad B.

Dep. Madryn Vs. Sp. Peñarol

Sol De Mayo Vs. Estudiantes

Huracan Lh Vs. Independiente

Camioneros Vs. Cipolletti

Juv. Unida Vs. Circulo Dep.

Sansinena Vs. Ferrocarril O.

Desamparados Vs. Villa Mitre

13ra. Fecha – 04/07/21

Ciudad B. Vs. Desamparados

Villa Mitre Vs. Sansinena

Ferrocarril O. Vs. Juv. Unida

Circulo Dep. Vs. Camioneros

Cipolletti Vs. Huracan Lh

Independiente Vs. Sol De Mayo

Estudiantes Vs. Dep. Madryn

Sp. Peñarol Vs. Olimpo

14ta. Fecha – 11/07/21

Sp. Peñarol Vs. Ciudad B.

Olimpo Vs. Estudiantes

Dep. Madryn Vs. Independiente

Sol De Mayo Vs. Cipolletti

Huracan Lh Vs. Circulo Dep.

Camioneros Vs. Ferrocarril O.

Juv. Unida Vs. Villa Mitre

Sansinena Vs. Desamparados

15ta. Fecha – 18/07/21

Ciudad B. Vs. Sansinena

Desamparados Vs. Juv. Unida

Villa Mitre Vs. Camioneros

Ferrocarril O. Vs. Huracan Lh

Circulo Dep. Vs. Sol De Mayo

Cipolletti Vs. Dep. Madryn

Independiente Vs. Olimpo

Estudiantes Vs. Sp. Peñarol