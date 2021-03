“Depo” con nuevo refuerzo y con fecha de inicio del Torneo

El Torneo Federal A va conociendo definiciones de cara a su próxima Temporada, con la confirmación que el certamen iniciará desde el 14 de abril.

En tanto, mientras va teniendo programaciones y conoce forma de disputa del certamen, “El Aurinegro” sumó a un nuevo refuerzo a su plantel, el mediocampista Nicolás Sottile.

Llegó el 8°

El Deportivo Madryn continúa con pleno entrenamiento de su plantel profesional, de cara a la próxima Temporada del Torneo Federal A, trabajando bajo la conducción del entrenador Ricardo Pancaldo y su Cuerpo Técnico.

Un nuevo refuerzo es el que este miércoles ha confirmado “El Aurinegro” para este certamen, como ser el caso del mediocampista Nicolás Sottile, de 27 años y proveniente de Desamparados y Chaco For Ever.

Vale destacar que ya se han sumado como refuerzo al “Depo”, los jugadores Gonzalo Rocaniere, Hernán Ruquet, Brian Duarte, Dylan Leiva, Cesar Cocchi, Francisco Molina y Rodrigo Migone.

El 14 de abril será fecha de inicio

La tarde del martes se realizó la reunión entre los dirigentes de los clubes del Torneo Federal A, en la que se tomaron decisiones con respecto a la fecha de comienzo de la competencia, como así también sobre la forma de disputa del certamen.

Según inicio el sitio web Ascenso del Interior, en este encuentro se definió que “el 11/4 de Abril será el fin de semana donde la pelota volverá a rodar en la divisional dejando atrás lo resuelto hace un par de semanas con respecto al 28 de Marzo”.

Destacando que “los motivos obedecen al pedido de los clubes que lograron sumarse recientemente a la divisional para tener mayor tiempo de preparación acompañados también por otras instituciones que todavía se encuentran en proceso de rearmado de plantel y preparación física”.

Asimismo, se dio lugar a la propuesta dada por el Consejo Federal de cambiar el comienzo del 28/3 al 11/4 para finalizar la competencia durante el primer fin de semana del mes de diciembre (05/12) al igual que lo harán todas las restantes divisionales del fútbol argentino.

También se trató la forma de disputa, definiéndose la cantidad y conformación de zonas: tras un debate, se pudo concretar que “habrá dos zonas (norte y sur) y se jugará en formato ida y vuelta arrojando un total de 28 y 30 fechas para los grupos de 15 y 16 equipos respectivamente. Esta cantidad de partidos le garantiza a las 31 instituciones participantes, como mínimo, 7 meses de competencia futbolística consecutivos recordando que el torneo NO se detendrá durante la Copa América”.

A la vez, se suma que “el diagrama de cada sector será dado a conocer junto con el fixture en un próximo conclave en fecha a confirmar”.

La resolución de los dos ascensos, serán de la misma manera que la de la Temporada anterior: para el primer ascenso, una final entre los ganadores de las zonas en cancha neutral y para el segundo ascenso un «reducido» mediante playoffs.

Con esto, el 50% de la divisional tendrá chances de subir de categoría. El reducido, se jugará entre el 2do al 8vo de cada zona más el perdedor de la primer final. En el primer cruce, se enfrentarán de manera INTERZONAL en cancha del mejor ubicado. Es decir: 2Sur vs 8Norte, 2Norte vs 8Sur, 3Sur vs 7Norte, 3Norte vs 7Sur, 4Sur vs 6Norte, 4Norte vs 6Sur y 5Norte/Sur vs 5Sur/Norte dejando así 7 ganadores.

A éstos se les sumará en la ronda siguiente el conjunto derrotado en la final por el «ascenso 1» quedando así 8 equipos los cuales diagramarán sus cruces teniendo en cuenta la posición de la ronda inicial y se irán eliminando «mano a mano» en cancha neutral hasta dar con el segundo ascendido. Quienes se ubiquen del 8vo lugar hacia abajo ya no competirían más hasta la temporada siguiente.