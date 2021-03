Vivienda usurpada: Para el IPV la damnificada «tiene que acudir a la Justicia»

El director social del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Jorge Etchepareborda, deslindó responsabilidades sobre la dramática situación que atraviesa Estela Galarza y su hijo, a quien le usurparon la vivienda que oportunamente fue adjudicada por el organismo provincial. El funcionario se limitó a señalar que la damnificada debe acudir a la Justicia, pero no brindó una respuesta concreta sobre una posible intervención desde el IPV.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario aclaró que «la información es errónea» y explicó que «en estos casos primero hay que confirmar de qué vivienda se trata, hay que tomar datos de la persona que denuncia y de la vivienda y ver si coinciden esas cuestiones».

«Se debe resolver en forma particular»

«Puede ser que sea un adjudicatario (adjudicataria en este caso) que tenga una deuda con el Instituto, pero eso no quiere decir que no pueda resolverla con este último; pero es distinto a una usurpación», fundamentó Etchepareborda, sumando a ello que «para poner un ejemplo, es como tener un vehículo nuevo y que lo roben; entonces, la concesionaria que lo vendió no sabe que lo robaron entonces es una cuestión que se debe resolver en forma particular».

Hay más usurpaciones

Por otro lado, el Director Social del organismo planteó que «si ella es una titular legítima de la vivienda y tiene en su poder una resolución de la adjudicación, tiene que acudir a la Justicia que acompañará el reclamo para poder recuperarla» y advirtió que «si tiene una deuda, la seguirá teniendo, la hayan usurpado o no, pero no influye en que la recupere». Además, ofreció su teléfono «por si la señora quiere hacer una consulta directa».

Consultado sobre casos de usurpación de viviendas del IPV en distintas localidades provinciales, el funcionario planteó que «son cosas muy difíciles de poder controlar y sí, hay casos».