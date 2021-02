Waiwen no pudo con Cultural Argentino

En el marco de la cuarta fecha y en un partido con muchos errores, Waiwen de Comodoro Rivadavia cayó en una nueva presentación por la Liga Argentina de Vóley.

Fue ante el equipo de Villa Mercedes (San Luis) en sets corridos con parciales de 20-25, 16-25 y 18-25.

Los comodorenses no levantan cabeza y cayeron por tercera vez

Waiwen no pudo ratificar lo realizado la fecha anterior y cometió muchos errores (cedió treinta y un puntos por esa vía) que le significaron la derrota frente a los mercedinos.

En el primer set, catorce de los veinticinco puntos logrados por Cultural Argentino, fueron por errores de los chubutenses (3 de saque y 11 no forzados). Las imprecisiones de Waiwen beneficiaron a ICA, que se adjudicó el parcial sin inconvenientes por 25-20.

Los comodorenses equipararon las acciones en el inicio del segundo segmento hasta siete iguales, pero estaban erráticos y no pudieron lograr ningún punto de contraataque en el game. Como contrapartida, los de San Luis fueron muy efectivos en la transición y obtuvieron nueve puntos por la vía de la «contra». Finalmente, con un nuevo error chubutense, ICA se quedó con el parcial por 25-16.

En el tercero las cosas no cambiaron y Cultural Argentino sacó ventajas desde el inicio. Waiwen no le encontraba la vuelta al partido y continuaba cometiendo errores (10 en el set). Esto facilitó el desenlace para ICA que ganó el capítulo por 25-18.

Ayer, el conjunto comodorense disputaba su encuentro ante San Martín de Porres; mientras que este sábado, se medirá ante Monteros.

En Madryn, hay Torneo

Luego de disfrutar del Torneo de Beach Vóley tanto por el Festival de Playa “Antonio Torrejón” y posteriormente con los Juegos Nacionales de Playa LGBT, la Escuela Madrynense regresa a la organización de sus Torneos tal como lo hará este fin de semana.

Este sábado, se jugará el Torneo de Duplas Mixtas, a jugarse desde las 14 horas en las canchas que la Escuela Madrynense tiene ubicadas en el Parador N°3 del Boulevard Brown.