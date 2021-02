Trabajadores judiciales activos y pasivos se movilizan en Rawson y en el resto de la provincia

Desde las cero horas de este viernes, estatales del Poder Judicial se encuentran en «estado de alerta y movilización» y realizan distintas movilizaciones en las principales localidades chubutenses, bajo la consigna de la «falta de pago de salarios».

En diálogo con AzM Radio, la secretaria de Hacienda del Sitrajuch, Alejandra Sanhueza, expuso que «no queremos perder de vista la deuda porque el Gobierno la sigue teniendo con nosotros y no cumple; no es claro y no da una previsión como la hemos venido pidiendo, y eso no puede dejar de visibilizar el reclamo por la recomposición salarial, ya que el índice inflacionario ha disminuido el salario en un gran porcentaje».

Además, confirmó que tras el paro «se realizarán guardias mínimas» y agregó que «seguimos reclamando por la recomposición y por la deuda, además de que no es menor la defensa de la Caja de Jubilaciones, ya que también hemos decidido defender los derechos de nuestros compañeros de la clase pasiva».

«Nos están debiendo a algunos dos sueldos y a otros, tres; y el SAC de diciembre todavía no sabemos si lo van a depositar o no, es mucha plata y no podemos perderla de vista; estamos en nuestro derecho de reclamar y es una lucha más que se suma a todas las que tenemos», sostuvo una trabajadora pasiva del Poder Judicial provincia.

«A pesar de que seguimos perteneciendo al Sitrajuch dentro de la Secretaría de Jubilados, queremos tmabién exponer la situación en la que está la Caja de Jubilaciones del ISSyS debido a la gran deuda que tiene la provincia con la misma», agregó.