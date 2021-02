Sin repetir y sin soplar

Como nadie parece haber tomado nota de los logros que cosecha el legislador nacional Gustavo Menna, su equipo de prensa se ocupa de ponernos al día. Según revelaron, Menna fue noveno en el ranking de diputados nacionales que más hablaron en la sesiones de la Cámara durante 2020. Así es, un parlamentario que parlamenta, no es poco decir cuando en Chubut la mayoría de los legisladores, nacionales o provinciales parecen haber enmudecido con la pandemia. Sin embargo, a pesar de lo significativo que resulte que haya realizado tales intervenciones durante el pasado año, no es menos cierto que esa verborragia no tuvo impacto alguno en la realidad de los ciudadanos de Chubut, por caso siquiera logró convencer a sus coterráneos del oficialismo que lo acompañaran en una iniciativa que pretendía más envío de fondos nacionales a la provincia. Está claro, que ni habladores ni silenciosos, parece hacer mella en el entramado nacional, exponiendo que ya sea oficialista u opositor, ninguno ha contribuido de manera alguna a resolver la profunda crisis que atraviesa Chubut y que excede a la pandemia.