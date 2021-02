Pesqueras quieren tener garantizada merluza en temporada baja

Con el argumento que las plantas de procesamiento de pescado “requieren materia prima constante para mantener los puestos laborales”, la Cámara Pesquera de Chubut le propuso al Ejecutivo provincial que se disponga y distribuyan las toneladas de la cuota que le correspondía a Alpesca.

En una nota dirigida al gobernador Mariano Arcioni piden una audiencia “para solicitarle desde la CAPECh, la disposición de la cuota de merluza común de la ex empresa Alpesca SA, que gestiona el Comité de Administración de la expropiación creado por el Decreto N° 180/2014”.

La propuesta elevada indica que junto al “Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Chubut (STIA), las empresas radicadas en la provincia del Chubut y el Comité de la Administración de la Expropiación de la ex empresa Alpesca, se genere un sistema de asignación de cuotas para el mayor aprovechamiento social, económico e industrial para la utilización de la materia prima con mano de obra local”, dice la presentación.

Las plantas explican que el objetivo de fondo es lograr el abastecimiento de materia prima para la denominada temporada baja, cuando ya no se pesca langostino, y de ese modo, mantener los niveles de empleo que actualmente tienen.