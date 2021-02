Gobierno y gremios docentes retoman negociación para el inicio de clases

El Gobierno provincial y los gremios docentes no llegaron a un acuerdo salarial en la primera reunión que mantuvieron el viernes para destrabar el conflicto, de cara al inicio del ciclo lectivo, y pasaron a un cuarto intermedio hasta este lunes.

Mientras los padres bregan por el reinicio de las clases presenciales para sus hijos, las organizaciones sindicales consultaron durante el fin de semana a sus cuerpos orgánicos sobre la propuesta del ministerio de Educación que fue de equiparar la deuda a 30 días para todos los trabajadores.

Los gremios insistirán este lunes en que el eje de la negociación debe ser una “recomposición salarial”, y que no quede circunscripta a discutir los plazos en que se achicará la deuda que el Estado mantiene con los empleados públicos. Además, advirtieron que los protocolos sanitarios para el regreso a las aulas no están aprobados, y que no se ha hecho mención a la cancelación del medio aguinaldo de diciembre de 2020.

Cabe recordar que a los docentes de Chubut se les adeuda al tercer y cuarto rango los meses de diciembre y enero, en los que se ubican los agentes de la educación que perciben más de 65.000 pesos.

Para el caso de los rangos salariales más bajos en la escala, es decir los rangos 1 y 2, se les adeuda el mes de enero, y a todos, el medio sueldo anual complementario de diciembre último.

El sector no docente representado por ATE también hizo su planteo pidiendo que se ponga al día los sueldos del sector.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, difundió un video informativo para los docentes sobre el alcance de la reunión, en la página oficial del gremio.

«Todos los sindicatos circunscribimos el diálogo a una mesa negociadora salarial porque claramente lo que tenemos que resolver antes que nada es el tema salarial» indicó Goodman.

El sindicalista docente detalló que «la ministra de Educación expresó la propuesta que tiene el Gobierno que sería saldar uno de los dos meses que le debe al rango 3 y 4, auxiliares y docentes con los cuales a todos nos van a deber un sueldo y con el sueldo anual complementario que se adeuda no hubo ninguna solución».

«Firmada el acta y escuchada la propuesta, que incluye tanto a los trabajadores activos y pasivos, y sin la presencia del ministro de economía, pasamos a cuarto intermedio para el lunes donde incorporaremos el protocolo sanitario», adelantó al tiempo de insistir en que la discusión debe estar centrada “en una recomposición salarial para los docentes”