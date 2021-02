Festival de Playa a pleno

Este viernes, se desarrolló la tercera jornada del Festival de Playa “Antonio Torrejón”, organizado por la Secretaria de Cultura, Educación y Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Futbol Playa, Natación adaptada, Beach Tennis y Atletismo Playa, fueron las disciplinas deportivas que tuvieron competencia. Este sábado, continua el tenis playero, para iniciar a la vez el Campeonato Argentino de Windsurf, como así también dar comienzo al Básquet Playa y Vóley Beach, para sumar el domingo al Triatlón.

La arena madrynense recibió el atletismo de playa

Una nueva maravillosa jornada del Festival Playa “Antonio Torrejón” se disfrutó este día viernes, que culminaba al cierre de esta edición con la coronación de los campeones en el Torneo de Fútbol Playa.

Además del futbol playero, se desarrolló este viernes, la travesía de Natación en Aguas Abierta para deportistas con discapacidad, integrantes de los Talleres municipales de la disciplina y que contaron con el Natatorio Municipal de Trelew como invitados.

Asimismo, por la mañana bien temprano, se realizaron las pruebas de Atletismo Playa, en lo que fue el primer paso dado en el proyecto creado por el entrenador de la Escuela Municipal de Atletismo, Hugo Wedertz, con competencia de velocidad y lanzamientos.

En la tarde, en tanto, comenzó el Torneo de Beach Tennis, en lo que se trata de la 3° fecha del Circuito Nacional de esta disciplina y que continuará durante este sábado y domingo.

María Diogo, también participo del atletismo en la playa

La atleta de elite de Puerto Madryn y de Chubut, María Ayelén Diogo, fue parte de la prueba del Atletismo Playa, corriendo en los 40 Metros, acompañando a la vez este objetivo que ha planteado su entrenador. Al respecto, en diálogo con El Diario WEB, indicó que “me sentí súper bien. Acompañando a Hugo (Wedertz, su entrenador) en este producto que hace muchos años tenía ganas de hacerlo y se concretó. Estamos muy felices porque fue la primera competencia para muchos. Así que muy felices de poder hacerlo y acompañarlo”.

Comentó, a la vez que “competí en 40 Metros. Es la prueba para los velocistas. Se hizo en cuanto a correr. Después hubo lanzamientos. Fue un evento chiquito, pero estuvo muy bueno”.

En cuanto a la propuesta playera, Diogo destacó que “nosotros entrenamos en la playa tres veces a la semana, conocemos la superficie, no hacemos específicamente esto, pero si estamos adaptados a esta superficie. Fue como un día más de entrenamiento de pretemporada”.

En cuanto a sus objetivos, María Diogo detalló que “prolongamos el inicio de la Temporada, que iniciará el 20 de marzo con mi primer Torneo. Tenemos los Preolímpicos, después vienen los Grand Prix Sudamericanos, después el Nacional de Mayores y un nuevo Preolímpico. Vamos a estar movidos en cuanto a Torneos. Viendo también la preparación para el Sudamericano que será en mayo y luego el Iberoamericano donde vamos a air a buscar la clasificación a los JJOO”.

Diogo, además de estar meses sin competencia oficial y donde a la vez tuvo que readaptar sus objetivos y entrenamientos, también su sufrió el virus de COVID-19, sobre lo cual comentó: “de mi evolución del COVID venimos muy bien. Se mejora en los entrenamientos, tuve algunas secuelas, vamos viendo como me voy adaptando. El primer objetivo es el Sudamericano y después veremos cómo se desarrolla el año”.

Una deportista de primer nivel como ella, que se alista de manera perfecta para cada una de sus metas, también debió fortalecerse desde lo mental en un 2020 sin actividad: “fue difícil lo mental. Tengo un gran equipo de trabajo que me respalda bastante. Mi psicóloga deportiva, Vanesa Monín, me ayudó bastante a proponerme objetivos constantemente, sea un entrenamiento, a corto o largo plazo. Tal vez objetivos de acá a un año”.

“Retomar la actividad después de estar tres meses enferma, lo que me llevó la recuperación del virus, fue día a día, había cosas que no podía hacer. Había cosas que me costaba, que sentía muchísimo. Volver fue con mucha alegría, a lo que tanto amo. Aprendí a tener paciencia, Vanesa Monin me enseñó eso. Ahora, mes y medio de entrenamiento, veo eso, va evolucionando todo bien. Prolongamos el inicio de la Temporada sentirme cómoda y seguir de la mejor manera”, analizó Diogo.

Por último, con total optimismo, María aseguró que “vamos a esperar con las mejor energías para que salga todo como lo esperamos”.

Festival de Playa “Antonio Torrejón” – 2° Edición

Resultados Atletismo Playa

VARONES MAYORES 40m

FINAL TIEMPO PUESTO

Jáuregui, Esteban Guillermo 5”4 3

Fernández Rodríguez, Luis 5”2 2

Villagra Marcos 4”9 1

VARONES MENORES 40m

FINAL TIEMPO PUESTO

Signorelli, Enzo 5”9 3

Pasian Danilo 5”8 2

González, Dylan 5”7 1

Grimaldi Axel 5”9 4

DAMAS MAYORES

FINAL TIEMPO PUESTO

DIOGO MARIA 5”3 1

DAMAS MENORES

FINAL TIEMPO PUESTO

Walser Malvichini, María Ana 6”3 2

Calabró, Sara 5”8 1

Rodríguez Yoselin 7”6 4

Melivilo Sofía 7”5 3