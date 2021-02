Esquel: Jubilada de Salud vende dulces y pollos para sortear la crisis

Ester Panasiuk es jubilada del sector de Salud en la localidad de Esquel y, desde hace casi un mes, comercializa sus productos en una feria local. En diálogo con AzM Radio, explicó que debió dedicarse a la venta de frutas «por la sencilla razón de que no tenemos un sueldo fijo y tenemos problemas con el salario y el aguinaldo del empleado público y el jubilado, además de la pandemia».

En su caso, «tomando todos los protocolos y cuidados, no puedo estar en mi casa entre cuatro paredes, no puedo hacer gimnasia virtual ni literatura con mis compañeros como lo hacía en la universidad; es decir que estoy más acostumbrada al sol, al aire, la vida y la naturaleza, y como tengo una quinta y una huerta de frutillas, la amplié dado que tenía la necesidad», precisó.

Producción local

Además, «crío pollos, todo ello para solventar gastos y no atrasarme con los pagos, por eso me dediqué a hacer esto: vendo dulces, además de que en mi huerta tengo árboles frutales y hago dulce de sauco, guindado, todo lo que pueda hacer y se vende», sostuvo.

Problemas con salarios

Consultada sobre su situación enmarcada en el complejo escenario económico provincial, Panasiuk advirtió: «Yo no me puedo quejar de mi sueldo porque sé que hay gente que cobra menos o que está sin trabajo y me pongo en su lugar. Más aún en esta pandemia, donde muchas cosas no se pueden hacer. Chubut es la única provincia del país que tiene problemas con los salarios de estatales, con la salud y las escuelas».

Una crisis que atraviesa a todos

«Todos están trabajando sin cobrar», reconoció la jubilada de Esquel, quien alertó que «aquí tenemos el Hospital colapsado, es una problemática que sentimos todos y yo también como ex empleada de Salud».

Asimismo, contó que «antes ahorraba unos pesos para comprarme un auto, pero ahora tuve que vender mi camioneta Renault Duster y licitar, y ahora espero que mi auto llegue, algún día lo hará; ahora ando en bicicleta porque también me gusta, hay gente que me apoya y acompaña aunque uno tampoco quiere abusar de la solidaridad».