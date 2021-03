Chubut: Empieza el ciclo lectivo con regreso gradual de clases presenciales

El ciclo lectivo 2021 se inicia este lunes en Chubut y otras 15 provincias con un sistema mixto entre presencialidad y virtualidad. La vuelta a clases se da después de tres años de un agudo conflicto docente en la provincia, aunque el regreso será gradual. Se conformarán “burbujas” de alumnos con concurrencia alternada a las aulas y rotación semanal, tal como lo indican los protocolos acordados. En tanto, en otros establecimientos educativos no arrancan las clases por presentar problemas edilicios.

Con protocolos

El Consejo Federal de Educación fijó determinados parámetros para el regreso a clases con la aplicación de protocolos sanitarios para la prevención del Covid-19. Se establece un regreso gradual a las clases presenciales, combinado con las modalidades digitales

Habrá una presencialidad gradual, en la que se presentarán en las aulas los alumnos de los últimos años de cada ciclo: sala de 5 años, en el Nivel Inicial; sexto año de Nivel primario y secundario, o el séptimo en el caso de las escuelas técnicas.

No ingresarán todos los grupos completos, sino que se conformarán “burbujas” de alumnos, de este modo, ante eventuales casos de contagios, será más sencillo identificar y hacer el seguimiento al grupo de contactos.

Nivel primario

En la primera etapa habrá 7 chicos por sala en Nivel Inicial y hasta un máximo de 15 alumnos por aula para el caso de nivel primario, que concurrirán en forma alternada, día por medio, rotándose con un segundo grupo de compañeros, de similar cantidad. Por ejemplo, el grupo 1 tendrá clases presenciales lunes, miércoles y viernes de la primera semana; y martes y jueves, clases a distancia. El grupo 2 concurrirá en la primera semana los martes y jueves, mientras a la siguiente semana se invierten los días que corresponde a cada grupo.

Nivel secundario

Para el nivel secundario, la modalidad de burbujas será igual, es decir con un máximo de 15 integrantes, pero la mayoría de las escuelas está optando por una alternancia semanal: es decir, el grupo 1 concurre presencialmente durante la semana del 1 al 5 de marzo, mientras el grupo 2 lo hará del 8 al 12.

Escuelas que no están en condiciones

Este domingo, Atech, a través de la Regional Noreste (Madryn y zona), dio a conocer el listado de Escuelas que hasta el 5 de marzo no tendrán clases presenciales por no estar dadas las condiciones.

En este marco, los establecimientos educativos en los cuales no comenzaran las clases este 1º de marzo son las Nº: 110-790-219-124-785-168-158-222-480-750-448-84-741-7707-703-457-410-462-736-789-7726-786-2701-775-528-46-170-181-449-556 (Centro de servicios alternativos y complementarios 556)-152-728-213.

Auxiliares a las escuelas

Además, desde ATE Madryn, se hizo público un comunicado especialmente dirigido a sus afiliados (auxiliares de la educación) a efectos de retomar las tareas normalmente a partir del lunes 1° de marzo.

«La seccional de ATE Puerto Madryn informa que después de haber corroborado que, el día sábado se terminó de depositar lo acordado en las cuentas sueldos, como así también el aguinaldo de diciembre para todos los empleados públicos provinciales. Por ello, cumpliendo con lo acordado en Asamblea del día 23 de febrero, esta seccional recuerda que retornamos a nuestros lugares de trabajo el día lunes 01 de marzo», precisa el comunicado.