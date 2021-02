Argentino de Foil en las aguas del Golfo Nuevo

Desde este sábado hasta el próximo martes, se realizará en Puerto Madryn, una nueva edición del Campeonato Argentino de Windsurf en la Fórmula Foil.

El evento, se desarrollará entre las bajadas 6 y 7 del Boulevard Brown, contando con la presencia de grandes representantes de la disciplina con enorme experiencia nacional a internacional e incluso participación en citas olímpicas, como ser Martiano Reutemann y Fernando Consorte.

La actividad náutica hace su estreno en el Festival de Playa

En la mañana del viernes, fue presentada de manera oficial, la fecha del Campeonato Argentino de Windsurf – Formula IQ Foil, a disputarse desde este sábado hasta el próximo martes en la ciudad de Puerto Madryn.

El evento, que tendrá lugar en el marco del Festival de Playa “Antonio Torrejón”, es organizado por el Club Náutico Atlántico Sud, y avalado por al Asociación Argentina de Windsurf.

Del evento de presentación, desarrollado en el hotel Rayentray, fueron parte el presidente de la institución náutica, Fernando Terraza, acompañado por autoridades del deporte municipal y provincial, más Prefectura Naval Argentina y los importantes representantes del windsurf argentino que han llegado especialmente para la competencia, como ser el entrenador olímpico Raúl Saubidet y los deportistas Mariano Reutemann y Fernando Consorte.

Reutemann, uno de los competidores de lujo

Precisamente, El Diario WEB dialogó con uno de los deportistas participantes, Reutemann, quien aseguró sobre su presencia en Puerto Madryn que “ante todo agradecer por la hospitalidad, uno cuando llega a Madryn se siente como en casa”.

“El año pasado estuvimos entrenando aquí, también se desarrolló una Clínica. Eso da a una nueva realidad del windsurf acá en Puerto Madryn. Ahora la cita es el Campeonato Argentino y esta clase nueva que está creciendo y que realmente va a tener mucha repercusión, no solo a nivel nacional sino también internacional”, comentó acerca de que se trata la divisional IQ Foil.

“Es una categoría olímpica, conformada, son tablas que llaman mucho la atención por su velocidad y sus características. No solo la disfrutamos los competidores, sino que también lo hará el público al verlo desde la playa”, dijo el deportista cordobés invitando al público a disfrutar del evento.

Detallando, indicó que “los windsurfistas nos cansamos de navegar en el agua (risas). Tiene que ver la evolución en el deporte, como por ejemplo la fibra de carbono en las tablas que permite la sensación de como si fuera un avión que va sobre el agua, y que nos permite suspendernos a un metro de la superficie del agua, eso genera mejores velocidades y más diferencias a la hora de entrenar y competir”.

Reutemann, destaca la cancha de regata que se genera en Puerto Madryn que “son desafíos. Madryn tiene su mar, sus olas, las distintas maneras que hacen que sea más complicado a lo que uno está acostumbrado, así que también hay adaptarse a las condiciones. Sé que hubo condiciones bastante extremas los últimos días, pero los chicos pudieron optimizar el aprendizaje en la Clínica dictada por Raúl Saubidet”.

Consultado por sus objetivos a cumplir en la fecha del Campeonato Argentino en las aguas del Golfo Nuevo, Reutemann explicó que “en mi caso, estoy casi de salida en la parte competitiva”, destacando que “estoy trabajando en el deporte de mi provincia. Soy entrenador del equipo olímpico juvenil. También estoy entrenando chicos, trasmitiendo conocimientos”. “No me desvinculo de la parte competitiva porque siempre me tira el corazón de ese lado. Pero siempre con la idea de salir a disfrutar y ganar. Pero sobre a todo a seguir construyendo”, aseveró.

Su experiencia, su recorrido por diversas competencias nacionales e internacionales, desde mundiales a Juegos Olímpicos, Reutemann es una palabra más que autorizada para analizar las aguas del Golfo Nuevo, propicias para este tipo de competencias: “yo creo que Puerto Madryn está preparado para recibir Sudamericanos y Mundiales. Por su gente, por sus ganas, su predisposición, hace que todo sea posible”.

“Sobre todo por una cancha deportiva, nosotros dependemos de las condiciones del clima, del mar, del agua, y eso acá es increíble, no hay quien no haya venido acá y no se haya enamorado de este lugar”, agregó, asegurando a la vez que “estuve en tres JJOO, he podido viajar mucho y creo que Madryn tiene todas las condiciones necesarias para hacer un evento de esas caracterices. Por ahí hay que acomodar cuestiones de infraestructura, pero superando eso, creo que está todo dado para hacer que reciban eventos de esas características”.

Festival de Playa “Antonio Torrejón” – 2° Edición

Cronograma día sábado

Sábado 13

8hs. Kayaks – Madryn Kayaks Club (Bajada 8)

8hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Fórmula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

9hs. Beach Tennis – Torneo Nacional – Parador Coral (Bajada 4)

9.30hs. Vóley 4×4 Mixto – Yoaquina (Bajada 3).

10hs. Basket Playa – Parador Sara (Bajada 5)

Domingo 14

8hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

8hs. Triatlón – Playones Muelle Piedra Buena

9hs. Beach Tennis – Torneo Nacional- Parador Coral (Bajada 4)

10hs. Basket Playa – Parador Sara (Bajada 5)

Lunes 15

9hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)

Martes 16

9hs. Windsurf – Campeonato Nacional de Formula Foil (Entre la Bajada 6 y 7)