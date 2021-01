Santos – Palmeiras será sin público

El próximo sábado, en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil, el Santos y el Palmeiras, jugarán la Final de la Copa CONMEBOL Libertadores Edición 2020/2021.

El partido definitorio, a jugarse en modalidad “única”, será sin público y no hay entradas a la venta, indicó el ente futbolero sudamericano que, a la vez destacó que será transmitido para más de 100 países.

Habilitaron un escueto número de presentes

El gobierno del estado de Río de Janeiro emitió un decreto que autoriza la presencia de personas en la Final Única de la CONMEBOL Libertadores, en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios, definición por el campeonato a jugarse el próximo sábado entre Santos y Palmeiras en el Estadio Maracaná.

El documento, firmado por el gobernador Claudio Castro, aclara que no se trata de público en general, sino exclusivamente de personas acreditadas por la entidad organizadora del partido. De esta manera, no existen entradas a la venta para personas que no tengan la credencial expedida por la CONMEBOL. Los accesos al estadio estarán bloqueados para quienes no cuenten con la habilitación de la CONMEBOL.

Cinco mil autorizados

La CONMEBOL estima que la cifra final rondaría las 5.000 personas, incluidos jugadores, árbitros, técnicos, asistentes y dirigentes de los clubes finalistas. De igual forma, este número abarca también a todo el staff operativo de la CONMEBOL, al personal de seguridad y vinculado al protocolo sanitario, a los empleados del Maracaná y a todos los funcionarios y técnicos relacionados a la transmisión televisiva, así como periodistas y reporteros habilitados.

Se suman además las personas acreditadas por las empresas patrocinadoras del torneo en virtud de acuerdos contractuales con la CONMEBOL, autoridades de la ciudad, el estado o país, dirigentes de la CONMEBOL y una cantidad limitada de invitados de los clubes finalistas (sobre todo, familiares de jugadores y cuerpo técnico).

El protocolo sanitario de la CONMEBOL establece que cada persona debe contar con una prueba de detección del virus con resultado negativo. El decreto del estado de Río de Janeiro se expresa en el mismo sentido, coincidiendo además en el uso obligatorio de mascarillas, la verificación de la temperatura corporal al momento de ingresar al estadio y el distanciamiento entre los asistentes.

La Copa la llevarán los ídolos de los clubes

En tanto, el próximo sábado en la gran Final de la Copa CONMEBOL Libertadores, el trofeo cipero que se disputarán entre Santos y Palmeiras, será ingresado al campo de juego por los ídolos de cada uno de los protagonistas.

Se trata de dos delanteros que conocieron la gloria de ganar la Copa: Evair, para Palmeiras, y Pepe, para Santos.

Evair fue campeón en 1999, cuando Palmeiras dejó por el camino a Vasco, Corinthians y River, antes de vencer en la final al Deportivo Cali, decidido por penales. El delantero marcó un gol en el partido decisivo con los colombianos.

Pepe fue dos veces campeón con el Santos en 1962 y 1963. En el primer título marcó cuatro goles en la campaña por el primer título, cuando el Peixe venció a Peñarol en la final. A finales del año pasado, Pepe, de 85 años, se infectó con coronavirus y pasó unos días en el hospital, pero superó la enfermedad.