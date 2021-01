Resistiendo el embate

“Yo me planto”, fue el mensaje de resistencia de Fernando Gray en la lucha contra Máximo Kirchner por la presidencia del PJ Bonaerense. El intendente de Esteban Echeverría, subió a sus redes sociales un mensaje en doble sentido dirigido al líder de La Cámpora y los impulsores de su llegada a la presidencia del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires. Gray no cederá a los embates de Máximo, resiste a abandonar el PJ y se diferencia del resto de los alcaldes del Conurbano. La interna en el PJ bonaerense promete no ser solo un trámite.