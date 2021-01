Rawson: Vecinos limpian edificio público abandonado y plagado de roedores

Desde hace un tiempo en Rawson los vecinos se organizan voluntariamente para realizar tareas de limpieza en espacios públicos. Este domingo la labor vecinal resultó más significativa cuando se les observó limpiando el predio del Centro de Encuentro, un edificio público abandonado, cuya obra quedó inconclusa.

Los vecinos denuncian que la desidia del Estado, tanto municipal como provincial atenta contra la salud pública dado que la falta de mantenimiento e higiene del lugar ha derivado en la proliferación de roedores que luego se trasladan a las viviendas cercanas.

La comunidad rawsense organizada tomó contacto con Azul Media para dar a conocer la situación que requiere de una solución de fondo.

“Acá estamos dándole una mano al Gobierno”, ironizó uno de los vecinos en diálogo con AzM Radio al afirmar que, en el predio donde se encuentra el edificio que estaba destinado al Centro de Encuentro “está lleno de basura, maleza y eso atrae alimañas y roedores”.

“Es una lástima como está de mugriento, ahora esperamos que los compañeros municipales vengan a recoger la basura que nosotros hemos juntado”, indicó uno de los vecinos evidentemente molesto por la situación al remarcar “tengo todos mis impuestos al día, quizá ahora obtenga alguna compensación”, expresó en clara alusión a la ausencia del Estado municipal.

Otra vecina que reside en el barrio 490 viviendas aledaño al edificio público también reclamó mayor presencia del Estado. Se trata de una mucama del Hospital de Rawson que se sumó a la iniciativa de limpiar el lugar, y expresó, “cuando vi a mis vecinos que habían empezado a limpiar me sumé”, dijo al remarcar que cada vecino que limpia el frente de su casa observa con mucho malestar que haya basura en ese predio “en frente de tu casa”.

Los vecinos advierten que no importa si la responsabilidad es municipal o provincial, lo que ya no toleran es la desidia y el abandono, por ello decidieron hacerse cargo del asunto.