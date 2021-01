Rawson: Continúa el conflicto con Bomberos por los fondos no depositados

Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Rawson advirtieron la continuidad del conflicto con la Cooperativa, luego de que, al día de hoy, esta última todavía no depositara los fondos correspondientes a dos meses de la Tasa de Servicios que se recauda en la factura mensual.

En diálogo con AzM Radio y tras el «sirenazo» realizado esta semana, el contador y vicepresidente de la Asociación, Mario Encina, explicó que «hemos estado siguiendo el control que hacemos habitualmente, hasta la hora de cierre de bancos, y este viernes a primera hora nos encontramos con que no hay ningún depósito; nada ingresó en carácter de Tasa de Bomberos».

Asimismo, Encina sostuvo que «seguimos en estado de alerta y movilización y la situación no ha variado».

«Nos respaldan los números»

Por su parte, el secretario de la Asociación, Luis Yllana, expuso que «ya estamos un poco acostumbrados a discutir esto ya que no lo hemos hecho únicamente con esta intendencia o la cooperativa, también nos ocurrió con las anteriores gestiones y nos encontramos ‘curtidos’ para esta cuestión» y advirtió que «nos respalda siempre la cuestión de los números, que nos respaldan; eso nos da la confianza para reclamar fuertemente cuando es necesario ya que lo que sale de ahí es únicamente para la Asociación».

«Tienen que entregar el dinero»

En la misma línea, Yllana planteó: «No podemos entender cómo se normaliza el hecho de que ellos digan ‘yo uso la plata porque tengo que arreglar algo’, justamente el ente que la recaudó cobra por hacerlo y tiene que entregarla, no se la puede llevar el juez tampoco porque no es de la Cooperativa. Son cosas a las que les hemos dado normalidad cuando no puede ser así».

Sin actualización

En relación al monto total, Encina detalló que «considerando lo que quedó pendiente desde aquella reunión del 26 de junio (de 2020) en el Cuartel con los tres integrantes de este sistema, es decir el Municipio, la Cooperativa que es agente de retención y nosotros, usuarios administradores, quedó un saldo importante que luego no se actualizó hasta el 31 de diciembre, que es lo que estamos pidiendo» y agregó que «se suma el ‘cero depósito’ de noviembre y diciembre».

Justificaciones

Consultado sobre los fondos y si los mis mismos podrían haber sido utilizados por la Cooperativa para otros fines, Yllana opinó que «por las respuestas que han dado, es como que están justificando usar el dinero para cuestiones de la Cooperativa, al menos eso se desprende de las notas de su Presidente», sumando a ello que «hay que poner las cosas en su lugar y que funcionen normal».

«Nos debemos al vecino»

En otro orden, Ylliana remarcó que «no queremos volver a vender empanadas y pollos, si la cosa está funcionando y ha crecido el Cuartel en estos 10 años de trabajo, alguna vez esto tiene que volver al estado normal y solucionarse esta cuestión», mientras que Encina concluyó que «nosotros nos debemos al vecino, que es el que aporta; seguimos en estado de alerta y movilización».