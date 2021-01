Piden no discriminar a los turistas no vacunados

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), aseguró que se necesitará una cantidad significativa de tiempo para vacunar a la población mundial, particularmente a aquellos en países menos avanzados, o en diferentes grupos de edad, por lo cual, no se debe discriminar a las personas que desean viajar y no han sido vacunadas.Ante esto, reiteró su apoyo a la iniciativa de aplicación de pruebas a la salida de todos los viajeros para garantizar un movimiento libre y seguro para evitar la propagación de COVID-19.Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, señaló: “hasta ahora, solo un pequeño porcentaje de personas en todo el mundo ha recibido la vacuna, mientras que hay un gran número que no la ha recibido, pero que podrían hacerse la prueba, mostrar un resultado negativo y viajar con seguridad”.“Además, se debe priorizar a los grupos más vulnerables, un requisito de vacunación general simplemente discriminaría a los grupos no vulnerables, que pueden viajar con una prueba COVID negativa”, agregó.El WTTC ha insistido por un régimen de pruebas rápidas, reconocido internacionalmente en los puntos de partida de todo el mundo. Esto evitaría la exportación del virus y ayudaría a restablecer los viajes internacionales.