Malestar en Esquel por el cierre de comercios y la falta de políticas para el sector

Los efectos negativos de la pandemia de coronavirus siguen generando repercusiones adversas en distintos sectores. Tal es el caso de los comerciantes, ya que muchos se vieron obligados a modificar sus negocios y otros, más afectados, a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Un claro ejemplo de esto es Darío Núñez, comerciante de Esquel, que anunció que tuvo que bajar las persianas por las consecuencias del Covid-19. En una entrevista con AzM Radio remarcó que “hemos vivido un año muy difícil. Ya veníamos de años complicados por políticas económicas cerradas y hay que entender que los privados somos los que hemos puesto siempre el hombro con una carga impositiva muy grande”.

“Cuando necesitamos, como ocurrió en el 2020, recibimos poca o nula ayuda del Estado, obligándonos a cerrar comercios, acotar horarios, acotar la cantidad de gente que circulaba por las calles y esto hizo que los comercios vieran diezmada sus ventas en un porcentaje altísimo”, apuntó.

Si bien lanzó duros cuestionamientos, opinó que algunas medidas hoy son catalogadas pero desacertadas pero que cuando se tomaron no se veían de tal manera. Al respecto, sostuvo que “todos hicimos lo que pudimos porque esta pandemia nos sorprendió”.

Dos cosas que no cambiaron

Al ser consultado sobre el rol del Municipio ante los efectos de la pandemia, Núñez dijo: “Se dice que la pandemia vino a cambiar todo, pero yo creo que no, porque hay dos cosas que no cambiaron para nada, una es la carga impositiva, de hecho, acá en Esquel aumenta el Impuesto Inmobiliario, patentes, habilitación comercial”.

Además, cuestionó que “la otra cosa que no cambió es el sueldo y la dieta de los políticos, cosa que a mí me parece una injusticia absoluta, porque estamos en el mismo barco y ellos van en primera clase como unos campeones y hacen poco o nada por las ciudades que representan. Tienen sueldos importantísimos, tres o cuatro asesores”.

“Un Zoom por mes”

En particular apuntó contra los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, ambos oriundos de la zona cordillerana y actuales legisladores provinciales. “Han hecho poco y nada para sus comunidades. Tenemos 27 diputados provinciales y cada uno representa a distintas partes y creo que han hecho un Zoom por mes esta gente y más de uno se negó a hacer el Zoom”, enfatizó el comerciante que se vio obligado a cerrar sus puertas.

En esta misma línea cuestionó que “la ciudadanía se ha portado muy bien, a diferencia de lo que dicen. Lo que nadie dice es que cuando hay una pandemia basta con que cinco o diez personas no se cuiden para que todo se venga abajo. No hay manera de que todos nos cuidemos en forma perfecta. Los funcionarios que dicen lo contrario es esconder su mediocridad dándole la responsabilidad a otro como hacen siempre”.

Ideologizar la pandemia

Por otra parte, consideró que “meterle ideología a una pandemia es una bestialidad, una brutalidad. Dicho esto, yo creo que cuando el Presidente allá por marzo dijo que prefería la salud a la economía y que podían cerrar todos los negocios pero que no quería muertos fue un error conceptual muy grave, porque la pandemia nos enseñó que es un delicado equilibrio entre la economía y la salud”.

“Es difícil y complicado, no digo que sea fácil, pero lo que sí digo es que ese es el camino, no el paradigma que puso el Presidente en el primer momento. De ahí para adelante todo fue un error”, concluyó.