Madryn: Sastre destacó las actividades recreativas previstas para febrero

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, destacó el variado cronograma de actividades deportivas y culturales que se realizarán en la playa y en distintos puntos de la ciudad durante el mes de febrero. Al respecto, precisó que “seremos sede de distintos eventos de carácter nacional y también tendremos la celebración de los carnavales, con algunas particularidades y estrictos protocolos, pero teniendo presente la importancia y el valor popular que tienen este tipo de festividades”.

Entre los eventos deportivos a desarrollarse en febrero se llevará a cabo la segunda edición del Festival de Playa (entre el 10 y el 14); los Juegos Nacionales de Playa LGBT+ (entre el 14 y el 16); la Copa Argentina de Beach Handball (entre el 19 y el 21); y la competencia de Beach Tennis (entre el 12 y el 14).

El deporte como eje

Sobre estas últimas actividades, Sastre dijo: “En nuestra ciudad, el deporte siempre ha sido un pilar y un motor para el turismo, para la inclusión de distintos sectores de la comunidad y una estimulación para los jóvenes. La variedad de eventos tuvo que ver con eso y estamos muy contentos de albergar a competencias tan importantes como las que vamos a vivir durante febrero en Madryn”.

Más movimiento turístico

“En el transcurso de toda la pandemia siempre nos propusimos que el deporte siga siendo una actividad esencial. Lógicamente que cumpliendo con los protocolos correspondientes, pero utilizándolo como un pilar indispensable para los vecinos de la ciudad”, remarcó el Intendente.

En esta misma línea, resaltó: “Vamos a tener fechas nacionales importantes de distintos eventos, lo que va a generar un gran movimiento turístico y deportivo. No obstante, no tenemos que olvidarnos de la situación epidemiológica que estamos viviendo y lo consideramos al momento de la organización para implementar los protocolos correspondientes”.

Cronograma de actividades

La primera actividad será la segunda edición del Festival de Playa, que se realizará entre el 10 y el 14 de febrero, reuniendo competencias de equitación, fútbol playa, atletismo de playa, beach tenis, vóley playa de 4×4, kayak, windsurf, natación en aguas abiertas (para personas con discapacidad), básquet playa y una muestra histórica cultural.

Al finalizar este festival, entre el 14 y el 16 de febrero, la ciudad será sede de los primeros Juegos Nacionales de Playa LGBT+. En tal oportunidad, Madryn recibirá a representantes de todo el país para un encuentro en las disciplinas de voley, handball, fútbol, hockey, tenis, natación y deportes náuticos.

Handball en la playa

También se realizará la Copa Argentina de Beach Handball 2021. Con la organización conjunta de la Subsecretaría de Deportes de Madryn, la Confederación Argentina de Handball y la Federación Chubutense de Balonmano, se ejecutará entre el 19 y 21 de febrero. Por cuestiones sanitarias, el Circuito Argentino de Beach Handball (que tuvo su estreno oficial en el verano 2020) se implementará como un torneo único denominado Copa Argentina, sin etapas clasificatorias.

Además, entre el 12 y el 14 de febrero, en el marco del Festival de Playa, también se desarrollará el Torneo Nacional de Beach Tennis. Para este evento las inscripciones están abiertas hasta el 1 de febrero.

Los eventos deportivos contarán con el acompañamiento de Aluar y la Administración Portuaria de Puerto Madryn.

Carnavales

Otro acontecimiento que se ejecutará durante febrero en Madryn serán los carnavales. Si bien la actividad diferirá de años anteriores, la idea es no perder la fecha, por lo que se impulsó una logística particular. Se realizarán durante tres viernes de febrero (5, 12 y 19) entre las 20 y las 21. Además, Canal 12 filmará todo y luego lo transmitirá el 27 del mismo mes.

Puntualmente, las recorridas serán más extensas y quienes protagonicen las comparsas se trasladarán en vehículos que no se detendrán, con el fin de que no haya aglomeración de personas. Además, se planificaron y se implementarán arduos protocolos, atentos a la situación epidemiológica actual.

Artistas locales

Uno de los días el recorrido será por la Avenida Gales y el retorno por la calle Estivariz; otro se desarrollará por la costanera de la ciudad; mientras que el último se llevará a cabo en zona norte.

Se seleccionarán cuatro grupos musicales cuyo estilo refleje la alegría propia del carnaval. Las bandas deberán contar con un máximo de cuatro integrantes, teniendo en cuenta el protocolo vigente y la modalidad implementada para estos festejos. También se convoca a murgas o comparsas cuya cantidad de integrantes no supere las 10 personas. Si las agrupaciones superaran este número, deberán atenerse al máximo estipulado. Para informes e inscripciones, comunicarse al correo electrónico [email protected]