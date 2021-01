Madryn le pidió a Provincia medidas extraordinarias para el sector gastronómico

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó al respecto de las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional que tienen que ver con restricciones en la circulación nocturna. Al respecto, remarcó que la ciudad del Golfo tiene la particularidad de que el sector gastronómico es de suma importancia para la economía local por lo que se le pidieron definiciones extraordinarias locales.

Al respecto, el jefe comunal manifestó que el vicegobernador Ricardo Sastre “ha sido muy claro con que iba a acompañar a la medida del Gobierno Nacional, pero también yo le he expresado al Gobernador en funciones cual es la idea nuestra en Puerto Madryn y entender también que estamos en un momento de ciudad turística pleno y en el momento donde mayor visitantes tenemos. Hay que resguardar la actividad de los visitantes y la de los comercios de la gastronomía local”.

Una hora más

En este mismo sentido, apuntó que “voy a acompañar y voy a respaldarlos. Pasa más que nada por la extensión horaria en la parte nocturna, porque sabemos que una hora más al sector gastronómico le va a ser de suma importancia. Por eso vamos a pelear y es lo que he solicitado a tener en cuenta”.

Al ser consultado sobre las demás actividades turísticas que se desarrollan en Puerto Madryn, el Intendente dijo: “Creo que no está afectando nada porque se está hablando de cortar la franja horaria nocturna y durante el día no tendríamos inconvenientes, más allá de los cuidados necesarios que tenemos que tener en cada una de las actividades”.

Fiestas clandestinas

“Más que nada creo que acá se apunta, y con muy buen tino, a lo que son las fiestas y juntadas clandestinas”, enfatizó Sastre, al mismo tiempo que precisó que esta semana se comunicó telefónicamente con el viceministro de Seguridad de Nación, Eduardo Villalba, donde “respaldó y va a poner a disposición fuerzas que seguramente nos acompañarán durante los próximos días para tratar de colaborar con lo que son los trabajadores del Municipio y de las fuerzas provinciales”.

Así, confirmó que fuerzas federales abocarán sus labores en Puerto Madryn para evitar el desarrollo de fiestas clandestinas dentro del ejido urbano. “Tanto Policía Federal, como Prefectura y la Armada estarán colaborando”, remarcó.

Impacto en el turismo

Cuando se le consultó sobre el posible impacto negativo que podrían tener las medidas anunciadas por Nación en la actividad turística local, el titular del Poder Ejecutivo local respondió que “creo que no. Lo que sí tenemos que ser muy claros en informar de qué manera vamos a hacer este tipo de medidas”.

“Por eso hablé con el Gobernador la posibilidad de que en Puerto Madryn se extienda, al menos, una hora más dentro de la prohibición. Esto nos va a permitir esa circulación. En principio, los turistas pueden tener la tranquilidad de ir a cenar con mayor tranquilidad, y también el sector pueda trabajar como corresponda”, sostuvo.