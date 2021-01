El déficit de la cooperativa de Rawson supera los 25 millones mensuales

El presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Marcelo Griffiths afirma que de 35 aumentos de tarifas que han solicitado, 30 se lo rechazaron, “y esto no es normal, no sucede en ninguna parte, desde la municipalidad hemos recibido un total destrato”.

A modo de argumento, Griffiths reconoció que “el déficit mensual supera los 25 millones de pesos”, y justificó que esa situación “provocó que no le podamos pagar a Cammesa que le debemos más de 1100 millones de pesos”.

Griffiths explicó que desde el 2013 a la fecha sistemáticamente la Municipalidad prorrogó el mismo contrato de concesión pero en paralelo rechazaba los pedidos de aumentos, “o sea quiere que continúe la entidad con las mismas condiciones pero por otro lado no nos da las herramientas para continuar, aquí los números son claros un dólar de 15 pesos pasó a 85 en menos de cinco años y la inflación es del 400%”.

Valor agregado

Griffiths explicó que la tarifa se compone de un costo fijo, “a la energía hay que sumarle el valor de agregado”, dijo al señalar en “una Cooperativa una boleta tipo para un consumidor de 180 kw con 25 metros cúbicos esa boleta que debería estar en 2700 pesos en Rawson ahora ronda los 930 pesos por todo esos conceptos e incluso el alumbrado público”, explicó.

Embargos

Griffiths indicó que de los 60 millones que recauda deben pagar unos 90 “por lo que es imposible seguir y debemos actualizar tarifas”, al tiempo que agregó que 26,7% que se recauda va a terceros “somos un pasamanos y el Banco de Chubut nos embargó en un 50% nuestros ingresos”.

A pesar del contexto adverso que revela, Griffiths no parece tener intención de dejar la Cooperativa de Servicios Públicos e insistirá en el aumento de tarifa que en esta oportunidad podría encontrar apoyo.