“El Aurinegro” busca las Semifinales ante Chaco For Ever

Este viernes, desde las 19 horas, el Deportivo Madryn afrontará una nueva etapa, la Segunda Eliminatoria del Ascenso 2 del Torneo Federal A ante Chaco For Ever.

El partido, se jugará en el Estadio “Juan Alberto García” y será dirigido por Carlos Gariano. A Eliminación Directa, por lo que si a lo largo de los 90 minutos no hay ganador, se definirá desde los penales al equipo que llegue a la Semifinales del certamen.

A todo o nada

El Torneo Federal A comenzará este viernes su instancia de Segunda Etapa Eliminatoria, también denominada Cuartos de final, del Ascenso 2 del certamen que brinda un lugar en la Primera Nacional.

En este marco, el Deportivo Madryn jugará hoy desde las 19 horas ante Chaco For Ever, en el Estadio “Juan Albert García”, de la capital chaqueña, Resistencia.

El partido contará con el arbitraje de Carlos Gariano, de la Liga de San Lorenzo, quien será asistido por Gonzalo Ferrari y Javier Caro.

Vale destacar que para disputar este encuentro, los “Aurinegros” dirigidos por Ricardo Pancaldo, se trasladaron el mismo lunes desde San Luis hacia Corrientes, donde quedaron concentrados a la esperar y preparación del juego de este viernes en la tarde chaqueña.

El partido se jugará bajo Eliminación Directa, por lo que si a lo largo de los 90 minutos de juego no hay ganador definido; se definirá a través de la tanda de penales al conjunto clasificado a Tercera Etapa Eliminatoria del certamen.

“El Depo” ha llegado desde ese camino a este partido, ya que el pasado domingo le ganó en la definición por penales, tras igualar en 1, a Juventud Unida de San Luis. Fue por 5 a 4, con el arquero Pablo Lencina conteniendo uno de los disparos de los ejecutantes puntanos.

Este viernes en la tarde, el objetivo “Aurinegro” de clasificación y el sueño de ascenso se renuevan, al buscar clasificar a la siguiente instancia del Federal A, buscando quedarse con el segundo ascenso que la categoría brinda a la Primera Nacional.

Fútbol – Torneo Federal A

Segunda Etapa Eliminatoria – Ascenso 2

Viernes 22

Douglas Haig – Sarmiento Resistencia

17:15 horas

Arbitro: Córdoba Carlos

Dep. Maipú – Sportivo Las Parejas

17:30 horas

Arbitro: Lobo Medina Luis

Chaco For Ever – Deportivo Madryn

19:00 horas

Arbitro: Gariano Carlos

Sábado 23

Villa Mitre – Sportivo Belgrano

20:30 horas

Árbitro: Macheroni Maximiliano