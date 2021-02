Cumbre Pro

Este fin de semana el PRO Chubut se reunió en Puerto Pirámides. La agenda incluyó la temática educativa como eje del escenario provincial que ocupa y preocupa a los chubutenses. Según trascendió, no tardó en ser parte del diálogo entre la dirigencia partidaria, la particular situación de Puerto Madryn, donde pugna una interna entre el “oficialismo” partidario, y quienes son referentes vinculados al “expulsado” diputado López. Fuentes confiables afirman que Madryn sería escenario de una intervención partidaria y no descarta la expulsión de las actuales autoridades del PRO.