Trelew: Más de 200 comercios cerraron sus puertas desde el inicio de la pandemia

El titular de la Cámara de Comercio de Trelew, Rubén Villagra, se refirió a la acuciante situación que atraviesan los locales de la ciudad y precisó que fueron «alrededor de 200» los que debieron cerrar sus puertas ante la falta de rentabilidad.

En diálogo con El Diario WEB, el comerciante y referente del sector también reconoció que muchos propietarios cambiaron de segmento para poder subsistir.

Actividad reducida

«El año calendario se está terminando, pero en el marco de la pandemia todavía estamos igual que hace 9 meses. Lo único que ha variado es que ha habido muchas aperturas y flexibilizaciones por parte del área de Salud, y eso ha permitido que los comercios estén trabajando de forma casi continua», explicó Villagra, aclarando que «el hecho de trabajar de manera casi continua también ha sido con lo básico; no hablamos de la actividad que hubo desde principios de año hasta marzo: hoy día los comercios están trabajando en un 50% y muchos en menor medida».

Poca expectativa

Asimismo, el titular de la Cámara sostuvo que «muchos negocios han cerrado o se han transformado en otro tipo de local de movimiento diario como comida, verdulería, productos de limpieza, para poder subsistir» y remarcó que «el comercio sigue estando mal y creo que no hay ninguna expectativa, o bien no se ve ninguna luz al fondo del túnel mientras que no aparezca la vacuna y esto cambie».

«No hay un comercio pujante»

Consultado sobre la situación impositiva local frente a la baja o nula facturación de muchos comercios, Villagra expresó: «El Estado ha funcionado en forma casi normal, los ciudadanos vemos que la parte política no ha visto de la misma manera como lo hacemos nosotros, de abajo hacia arriba. El Municipio de Trelew ha tomado algunas decisiones en beneficio del comercio, pero son tan pequeñas en una pandemia más grande, que han pasado desapercibidas y no hacen a la cuestión de fondo, que es mantener el empleo y a los empleados, pagando todas las cargas sociales e impuestos. El Gobierno Nacional ha largado una moratoria y la primera cuota se pagó el día 16 (de diciembre), no sé cómo habrá sido la recaudación. Tenemos el beneficio de que, si no se paga el 16 se abona el 26 y vamos a ver qué pasa allí, pero entiendo que todo está flojo y que no hay un comercio pujante».

El impacto de la crisis de estatales

Por otra parte, mencionó que «a ello se ha sumado el Estado Provincial con (deuda de) dos masas salariales, aguinaldo, y hay una incertidumbre muy grande para el comercio estable de la zona» y advirtió la problemática de «la competencia con la venta online, que se ha acrecentado y nos hace mella en nuestros comercios locales».

«Las ventas no están bien»

Sobre las medidas de auxilio del Gobierno Nacional, entre ellas los ATP, Villagra detalló que «a muchos comercios los ATP les han ayudado, a otros como el nuestro, en forma particular, no nos sirvieron sino que hemos tenido que sacar un crédito a tasa subsidiada, una tasa interesante pero hay que pagarlo; eso es lo que hemos estado haciendo en estos últimos 3 meses y demuestra que las ventas no están bien, ya que uno tiene una estructura y no la quiere desarmar por la esperanza de que cambie la situación; pero no hay otra cosa que se pueda pensar en beneficio de las empresas, ya que si bien se han sacado créditos baratos, luego hay que saber qué hacer para poder devolver el dinero».

Más de 200 locales cerrados

En otro orden, el presidente de la Cámara de Comercio de Trelew confirmó que «han sido arriba de 200 los comercios que han cerrado en la ciudad, si bien podemos tener algunas diferencias con el Municipio que dice que se han habilitado poco más de 100; pero los que se han habilitado los consideramos negocios chicos como verdulerías y negocios de barrio, nosotros hablamos de negocios importantes en las arterias más importantes de Trelew» y comentó que «basta con hacer un paseo para dar cuenta de la cantidad de locales que han cerrado».

«Esto aún no terminó»

De cara al 2021, Villagra dijo estar «expectante» y analizó que «no se ve una salida para cuando pase esto, siempre se habla de lo que estamos viviendo y estamos como los bomberos, apagando el fuego, sin saber cómo vamos a salir» y concluyó que «en este momento nos estamos arreglando cada uno por su lado y como puede, y no se ven planes importantes a nivel nacional para revertir toda esta situación: va a quedar mucha gente en la calle y esto todavía no terminó».