Sastre junto al Poder Judicial analizan la agenda 2021

El vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Ricardo Sastre, se reunió este miércoles en Casa de Gobierno, con el ministro del STJ, Alejandro Panizzi, el procurador General, Jorge Miquelarena y el titular de la Defensa Pública, Sebastián Daroca, para analizar la agenda legislativa de 2021.

Si bien no trascendieron detalles del encuentro, todo indica que la reunión incluyó un análisis sobre la situación que atraviesa el Poder Judicial, respecto de la tensa relación que mantiene con el Ejecutivo.

Desde el Poder Judicial se ha expresado en diversas ocasiones durante el presente período que resulta necesario, respetar la división de poderes a la hora de tomar decisiones de carácter político, institucional y económico-financiero. Ha sido tema de análisis el reciente anuncio del Ejecutivo de avanzar en una reforma judicial, y claramente genera expectativa el tratamiento que se espera se produzca este año en la Legislatura de los pliegos de quienes sean propuestos para ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.

Un aspecto que no puede escapar a cualquier análisis o debate es la situación salarial, ya que trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, están entre los más afectados por el retraso salarial, puesto que si bien los sueldos pueden considerarse altos, el Poder Judicial no ha cesado un solo día en la labor durante la pandemia, y en la mayoría de los casos, los operadores del servicio de Justicia han utilizado recursos materiales y económicos propios para seguir cumpliendo su labor.