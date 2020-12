Por el COVID, suspendieron el Carnaval de Gualeguaychú

Hasta la semana pasada se seguía discutiendo, pero finalmente se confirmó acompañar la decisión que ya habían tomado en Río de Janeiro, en enero y febrero no habrá corsódromo en Gualeguaychú y las comparsas no desfilarán debido a las medidas para limitar la expansión de la pandemia.

De esta forma, la edición 2021 del «Carnaval del País» de Gualeguaychú, considerado como la mayor fiesta a cielo abierto de la Argentina, fue cancelada debido a la situación epidemiológica que atraviesa esa ciudad de Entre Ríos, anunció la Comisión de Carnaval local.

Cronograma de una decisión obligada

Luego de varias semanas de trabajo en protocolos sanitarios, un comunicado firmado por los directivos de las cinco comparsas animadoras de la fiesta señala que la medida se tomó «debido a la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad y el mundo entero, en el marco de la pandemia por coronavirus y tendiendo a cuidar la salud y seguridad de los espectadores».

Al respecto, el presidente de la Comisión y dirigente de la comparsa del Club de Pescadores, Ricardo Saller, afirmó en declaraciones radiales que «no daba para más, era una decisión que ya no podíamos dejar pasar más»

Seller dijo que la decisión «fue unánime» para así «dejar de generar falsas expectativas y que todos los espectadores y trabajadores sepan que no se va a poder contar con el Carnaval», y explicó que más adelante mantendrán reuniones «para ver si la situación sanitaria y los decretos permiten hacer algún otro evento o no».

Para esta edición iban a participar las cinco comparsas locales (O’Bahía, del Club de Pescadores; Papelitos, de Juventud Unida; Ará Yeví, de Tiro Federal; Marí Marí, de Central Entrerriano, y Kamarr, del Club Sirio Libanés), en la primera oportunidad que desfilarían juntas en el corsódromo de Gualeguaychú, a 230 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Anualmente se presentan unas 12 carrozas y más de 1.000 integrantes con mucho brillo, música, color y baile; generando más de 1.500 puestos de trabajo en la ciudad, que en la temporada de verano recibe más de medio millón de visitantes.

El carnaval de Gualeguaychú comenzó a fines del siglo XIX, en un principio por las tardes, ya que la ciudad no contaba con adecuada iluminación, y en el siglo XX se transformó y surgieron importantes comparsas.

El nuevo formato comenzó en 1979, realizado por instituciones locales, y ya en 1981 el carnaval de Gualeguaychú comenzó su gran camino hasta convertirse en la fiesta a cielo abierto más grande del país.