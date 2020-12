Operadores turísticos de Chubut advierten falta de criterio en las áreas de Salud

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Chubut, Miguel Sosa, realizó una fuerte crítica hacia sector de la Salud y advirtió que existe una división en el Ministerio de Salud de la provincia. En diálogo con AzM Radio, cuestionó el manejo del Área Programática de Esquel.

Números rojos

Al respecto, Sosa reconoció que «no vamos a terminar un año de los mejores, creo que históricamente es el peor de la actividad en cuanto al desarrollo del turismo, específicamente» y sostuvo que «la economía nuestra se ha visto mermada en un 70% en el contexto global, así que los números lamentablemente son malos en ese sentido, y recién puede haber una perspectiva de mejora a mitad del segundo semestre de 2021».

Responsabilidad social

«En cuanto a la cuestión sanitaria», continuó, «Chubut está en una situación precaria en cuanto al recurso humano, no hemos visto una mejora sustancia en estos 9 meses de parate de la actividad que nos permita decir que estamos mejor desde el mes de marzo a la fecha; puede haber algún equipamiento pequeño en la mayoría de los hospitales regionales pero no lo vemos en cuestiones de mejoramiento de la infraestructura, con lo cual esta pandemia nos agarra con absoluta responsabilidad netamente social, depende absolutamente de nosotros ‘hacer los deberes'».

Cuidados intensivos

En el mismo sentido, Sosa expuso que «acá no hay magia sino que hay que cuidar las tres reglas básicas que son el barbijo, el distanciamiento y la higiene, al menos hasta que haya una vacunación efectiva» y opinó que «todos los mensajes de los gobiernos Nacional y Provincial son confusos en cuanto a este tema».

«No será de las mejores temporadas»

Sobre la situación del turismo durante la pandemia, el referente local planteó: «Si no hubiéramos trabajado como sector y como Cámara provincial, donde tenemos todos los intereses y el capital de riesgo a través de la hotelería, la gastronomía y los servicios periféricos a la actividad, hubiera sido muy difícil y catastrófico. No será de las mejores temporadas en cuanto a volumen, pero de a poco hay una necesidad latente».

«No hay necesidad de generar pánico»

En cuanto a la falta de un mensaje unificado frente al escenario de pandemia provicial, Sosa expresó que «a pesar de que hay un plan de verano diseñado por el Ministerio de Salud provincial con los especialistas máximos en la materia, vemos muy preocupados que directores aislados, inclusive un ‘segunda línea’ del Área Programática de Esquel constantemente sale a manifestar el déficit que tienen, así como también se mezclan lo gremial y los reclamos; pero también entendemos que eso es razonable y criterioso» y criticó que «lo que no entendemos es la necesidad de estar en los medios permanentemente generando miedo o pánico ante lo que ya sabemos que vamos a vivir».

«La gente muere de otras cosas también»

A su vez, el vicepresidente de la Cámara de Turismo mencionó que «hoy, mañana o pasado esta situación va a llegar a nuestra región, de hecho lo estamos viendo, pero es lo que nos tocó vivir; tenemos que aprender a convivir con esto y no ‘matar’ la actividad de cualquier sector» y remarcó que «la turística fue la última en activarse y la única que ha tenido un parate de tanto tiempo, lo que genera un cierre en nuestra economía; y la gente, en realidad, está falleciendo por otras patologías que no son precisamente el Coronavirus; eso nos preocupa mucho porque parecería ser que la única enfermedad que existe hoy y que está vigente en nuestra provincia, generando mortandad, lamentablemente, es el Covid-19; sin embargo, la gente está falleciendo de otras cosas y de eso no hablamos».

«Hay una interna política»

Finalmente, Sosa reflexionó sobre la declaración de Esquel y Trevelin como ciudades de transmisión comunitaria: «Hay una interna en el Ministerio de Salud liderada por algunas personas del Área Programática que no tienen responsabilidad institucional para dictaminar este tipo de decisiones, nos preocupa no solamente por esa cuestión en particular, sino que imagino que más adelante, la toma de decisiones sobre cuestiones muy complejas ligadas a la salud de la población, esté en manos de esta gente que está jugando a una interna política y nos deja a todos los ciudadanos de a pie en el medio».