Insisten con la necesidad de que se vote con boleta única en papel

Tal como ocurre casi siempre que se avecinan elecciones en el país, este año volvió a discutirse sobre la implementación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Desde la administración de Alberto Fernández se anunció que buscarán eliminar los comicios primarios de cara al proceso electoral de medio término que se llevará a cabo el año próximo.

Al respecto de esta situación y de lo que implican las PASO, Betina Grossman, ex secretaria electoral de Chubut, dialogó con Canal 9 para expresar su opinión. En primer lugar, remarcó que “organizar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es organizar una elección más. Se duplicó nuestro trabajo y yo creo que al ciudadano no le era fácil entrar a un cuarto oscuro lleno de boletas. En 2015 y 2019 fue muy complejo, sobre todo porque había líneas internas”.

No obstante, apuntó que “si realmente no existen líneas internas, tampoco tenían mucho sentido las PASO. Sí había líneas internas en nuestra provincia a nivel municipal y hubo varios que sí presentaron, pero a nivel de cargos nacionales creo que me sobran los dedos de una mano para contar cuántos habían presentado líneas internas. Es decir, tal vez no cumplieron las PASO el objetivo que el legislador tuvo en cuenta ese momento”.

Además, Grossman consideró que los motivos actuales que se fundamentan para eliminar las primarias “son motivos puramente políticos. A mí, sinceramente, lo que más me gustaría es que con PASO o sin PASO, se aplique la boleta única en papel. Yo creo que con eso se simplifica muchísimo el sistema”.

“Hay que darle al elector una sola boleta, en la cual deba marcar la opción de su preferencia. Con eso sería mucho más sencillo todo. A nosotros el material nos lo manda la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior, y nosotros nos organizamos y pedimos tantas mesas en tantas escuelas con tantas autoridades de mesa”, agregó.

Por último y en sintonía con lo enumerado en el párrafo precedente, la ex secretaria electoral de Chubut insistió con que las PASO la elección es “doble”. “En lugar de hacer una sola elección, el gasto hay que multiplicarlo por dos. En algo que puedo comprar uno, tengo que comprar dos, porque también está el escrutinio, todo es sumar dinero”, concluyó Grossman.