Entregaron nueva indumentaria al personal de los CAPS de Madryn

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, entregó esta mañana nueva indumentaria a los trabajadores municipales que prestan servicios en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los distintos barrios de la ciudad. De este modo, desde el Ejecutivo se continúa fortaleciendo el sistema sanitario local, mediante el acompañamiento tanto al personal como con obras de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura. En ese marco las trabajadoras hicieron la entrega de un presente al Jefe Comunal por cumplirse el primer año de su gestión.

El trabajo en los CAPS permite la atención integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el contagio, el tratamiento y la rehabilitación del paciente, asegurando el ejercicio pleno de los derechos de la salud. Con gran formación profesional, conocimiento de las habilidades, ellos son eslabones vitales en la estructura de la atención de la salud.

Al respecto, el Jefe Comunal destacó: “Es un placer poder acompañar y estar cerca de estos trabajadores tan importantes que cumplen con un rol fundamental en la sociedad. Es estar donde debemos como Poder Ejecutivo, porque ellos muchas veces son la cara visible y quienes están cerca de los vecinos y esto tiene un doble valor. Más aún en este contexto de pandemia que nos tocó atravesar”.

“Este es un gesto que nos permite poner en valor las tareas de todos aquellos trabajadores esenciales de la salud que han cumplido un rol tan importante durante este último año. La verdad es que nunca nos imaginamos que íbamos a tener que recorrer todas las situaciones que nos tocaron. Tengan la certeza de que no fue la buena decisión de un Intendente, fue el acompañamiento de todo el equipo de trabajo que he tenido porque están comprometidos con que a la ciudad de Puerto Madryn le vaya bien”, aclaró el Intendente.

Además, añadió que “hace un tiempo atrás nos preguntaron si podíamos gestionar en nombre de todos los trabajadores de los CAPS indumentaria o ver de qué manera podíamos empezar a invertir en infraestructura edilicia, la respuesta no tardó. Automáticamente, nos pusimos en campaña para cumplir con las metas y los objetivos propuestos. Sepan que más allá de ser el Intendente, soy un compañero más como ustedes. Les pido una sola cosa, quiero que reforcemos y redoblemos los esfuerzos con cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Nosotros estamos hoy en un lugar donde debemos marcar muchas pautas y para eso necesito más que nunca que me acompañen”.