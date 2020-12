El 60% de la población ocupada gana hasta $30.000, según el Indec

El 60% de la población ocupada ganaba hasta $ 30.000 al término del tercer trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La dependencia oficial, en base a los resultados del informe sobre la «Distribución del Ingreso», precisó que el 10% más pobre de la población explicaba el 1,5% del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentraba el 32,1% al cierre del tercer trimestre del año.

En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, medidos a través del Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al «0» como el nivel de mayor igualdad y al «1» con el mayor desequilibrio, al cierre del tercer trimestre fue de 0,443 puntos, levemente por debajo del 0,449 de igual período de 2019.

En lo que respecta al ingreso familiar por hogares, el informe del Indec reseño que el 60% de estas unidades percibieron salarios de hasta $ 60.000 al cierre de tercer trimestre del año. Esta variación en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en el que la actividad económica retrocedió 10,2%, el índice de desocupación subió al 11,7%, frente al 9,7% del tercer trimestre del año pasado, y los precios minoristas acumularon un avance de 37,7%.

Frente a este avance en los precios, el índice de salarios registró en el mismo período un aumentó 31,8 % hasta septiembre pasado, en la medición de los doce últimos meses, casi seis puntos porcentuales menos entre uno y otro, como señal de la pérdida de poder de compra de los sueldos.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA -al dar cuenta los resultados del tercer trimestre del año, advirtió que alrededor del 44,2% de los argentinos se encontraban bajo la línea de la pobreza, es decir, sus ingresos no alcanzan para comprar el mínimo de alimentos, transporte, indumentaria y algunos servicios que conforman la Canasta Básica Total.

La casa de altos estudios advirtió que de no mediar la ayuda del Gobierno en medio de la pandemia de coronavirus, a través del programa de Ingreso Familiar de Emergencia y otros planes, ese guarismo podía haber trepado por encima del 55%.

Según el informe, uno de cada cuatro de las personas que están en la pobreza son indigentes, es decir, no perciben la cantidad de ingresos necesaria para comprar el mínimo de comida para la subsistencia. (Fuente: Télam)