Cómo será la votación de legalización del aborto en la Cámara de Senadores

El presidente Alberto Fernández ya envió al Congreso de la Nación el proyecto que prevé la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina. Se espera el segundo debate legislativo luego del que se protagonizó en 2018, cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa, pero en Senadores se rechazó el proyecto presentado por Cambiemos.

Al igual que hace dos años, Diputados respaldó la iniciativa, mientras que la discusión más fina se vivirá, nuevamente, en la Cámara Alta del Congreso de la Nación. En este contexto, El Diario hizo un relevamiento analizando la postura esgrimida en la votación de 2018 y también las manifestaciones públicas de los 26 senadores que asumieron en 2019.

Según dicho análisis, la votación estaría empatada o con ínfimas diferencias, aunque aún resta que seis senadores fijen su posicionamiento. Hasta el momento, las posiciones fijadas arrojan un resultado de 32 votos “verdes” y 32 “celestes”. En caso de que perdure el empate, quien tendrá que definir la aprobación o no del aborto legal en Argentina sería la vicepresidenta y titular de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández, quien en 2018 cuando era senadora votó a favor de la legalización.

Haciendo un análisis más fino sobre los seis senadores que aún no dejaron clara su postura, resulta que la mayoría se abstendría o votaría a favor del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Algunos de estos piden modificaciones para votar a favor, otros se abstuvieron en 2018 y ahora reconocen que el proyecto es mejor, aunque no definieron la postura. También hay quienes votaron en contra en 2018 pero pertenecen al Frente de Todos y luego de dialogar con el presidente Fernández podría haber un cambio de postura. Del otro lado de la “grieta”, algunos senadores de Juntos por el Cambio que votaron a favor en 2018 ahora amenazan con no votar por el “oportunismo” del Gobierno. En tanto que solo una de las senadoras indecisas parecería votar a favor de los “celestes”.

En el caso particular de Chubut, cabe destacar que los tres senadores actuales también estuvieron presentes en 2018. En aquella oportunidad Alfredo Luenzo, Nancy González y Juan Mario Pais votaron a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y este año la postura seguiría siendo la misma. Al respecto, cabe destacar también que Chubut sería la única provincia argentina con los tres senadores a favor del aborto legal.