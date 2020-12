Caída del “Depo” en Bahía

Por la 4° Fecha de la Zona Sur por el 1° Ascenso del Torneo Federal A, el Deportivo Madryn cayó en su visita a Bahía Blanca ayer ante Olimpo.

Fue por 2 a 0, con los goles anotados por Diego Ledesma y Axel Rodríguez. Ahora, “El Depo” comparte el liderazgo de la zona con Deportivo Maipú que empató ante Sansinena y se acercó a la cima.

Cedió ante el otro “Aurinegro”

Ante un rival que venía lastimado, el Deportivo Madryn no pudo sacar provecho de ello, y cayó en la tarde de este domingo ante Olimpo en Bahía Blanca, en el partido correspondiente a la 4° Fecha de la Zona Sur del 1° ascenso del Torneo Federal A.

Fue por un anotador de 2 a 0, en el cotejo disputado en el Estadio “Roberto Carminatti” del “aurinegro” bahiense que no solo venia de caer en el ´clásico´ de su ciudad, sino que también contaba con varias bajas de futbolistas por lesión.

A los 18 minutos del primer tiempo, Diego Ledesma abrió la cuenta para los locales; anotador que sentenció a los 33´del segundo tiempo el futbolista Axel Rodríguez. “El Depo” no pudo concretarse de los golpes y no consiguió siquiera descontar y se trae desde tierras bonaerenses una caída que lo obliga a sumar no solo en como local el próximo fin de semana sino también en la última programación para mantenerse con posibilidad de seguir disputando el primer ascenso.

Es que con esta caída y el otro resultado importante de la fecha, “El Depo” cómprate el liderazgo de la Zona Sur con Deportivo Maipú, que igualó en uno en su visita a General Cerri ante Sansinena.

Ahora, ambos están primeros con 7 unidades, aunque por diferencia de gol son primeros los mendocinos.

El anotador de la Fecha 4, lo dio la victoria de Huracán Las Heras, por 1 a 0 en su visita a San Luis ante Juventud Unida; con el gol anotado por el delantero madrynense Bruno Nasta.

Lo que viene

El próximo fin de semana, domingo 27 de diciembre, el Deportivo Madryn será anfitrión en el Estadio “Abel Sastre” de Villa Mitre de Bahía Blanca; mientras que completarán la Fecha 5, Deportivo Maipú ante Olimpo y Huracán Las Heras que recibirá a Sansinena.

Libre estará Juventud Unida.

Futbol – Torneo Federal A

Zona Sur – Ascenso 1 – Fecha 4

Sansinena (Gral. Cerri) 1 – Dep. Maipú (Mza) 1

Olimpo (BB) 2 – Deportivo Madryn 0

Juventud U.U. (San Luis) 0 – Huracán Las Heras (Mza) 1

Libre: Villa Mitre

Próxima Fecha – N°5

Huracán Las Heras Vs Sansinena

D. Maipú Vs Olimpo

Madryn Vs V.Mitre

Libre: J.U.Univert.

Tabla de posiciones – Zona Sur

Equipos Puntos

Deportivo Maipú 7

Deportivo Madryn 7

Villa Mitre 5

Olimpo 4

Sansinena 3

Huracán LH 3

Juventud Unida 2