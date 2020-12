Argentina no traerá vacunas rusas hasta que aprueben su aplicación en mayores de 60

Ante la información divulgada hoy por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que refiere a que la vacuna Sputnik V no podría ser aplicada en mayores de 60 años, Argentina frenó el envío de un avión para buscar inyecciones contra el Covid-19.

Puntualmente, la planificación de enviar a la aeronave de Aerolíneas Argentina para traer las 300.000 dosis antes de fin de año se postergó, aunque tampoco se precisó la fecha en la que se haría la maniobra. No obstante, sí se aclaró que será cuando se apruebe el uso de la vacuna para mayores de 60 años.

De este modo, el plan de vacunación no comenzará en diciembre y se atrasará para las primeras semanas del 2021. Existe además preocupación sobre cómo impactarán los dichos de Putin en la población si son mal interpretados. De todos modos, lo que está claro es que no vendrán las 300.000 dosis si no hay aprobación de las autoridades sanitarias de Rusia que permitan aplicar la vacuna a los mayores de 60, lo que -prometen- podría suceder entre el 22 y 30 de diciembre.

En las últimas horas se había conocido la noticia de que Aerolíneas Argentinas había programado un vuelo para la próxima semana. La idea era partir el 22 de diciembre y regresar el 23 con las vacunas. Esa idea quedó descartada este jueves luego de los dichos del líder ruso.

Luego de las declaraciones de Putin, el asesor principal del Ministro de Salud de la Federación Rusa, Alexey Kuznetsov, salió a aclarar que “el desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe sobre la base del cual se tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna contra el Covid-19 en poblaciones mayores de 60 años”. Y precisó que “los resultados y decisiones se informarán después del 20 de diciembre”.