Puratich: «Día a día vamos aprendiendo cómo enfrentar este virus»

El ministro de Salud de Chubut, doctor Fabián Puratich, analizó el contexto de la pandemia en términos provinciales y anticipó la extensión del Plan Detectar Federal a otras localidades.

En diálogo con el periodista Diejo Laje del Grupo Azulmedia, el ministro se refirió al desafío de gestionar la salud pública de Chubut en el marco de la pandemia: “Son cosas que no entran en la imaginación de nadie. Soy un trabajador de la Salud que toda la vida trabajó en los hospitales públicos, y llegar a ser ministro de Salud de la provincia en la que nací es un verdadero orgullo. Y después, ocurren estas eventualidades que nos toca transitar, en una situación extraña y en el medio de una pandemia, con un virus desconocido del cual vamos aprendiendo día a día cómo enfrentarlo”.

“No es una situación fácil ni agradable”

Asimismo, el Ministro sostuvo, en una extensa entrevista para el portal Chubut Hoy, que “todos los días tenemos cosas que resolver pero es la batalla que se da desde la salud pública y el objetivo que tenemos desde el Ministerio” y habló sobre la falta de pago de haberes a los estatales del sistema sanitario. “No es la situación más fácil ni la más agradable de vivir, en unos días cumplo un año en la gestión, y desde que estoy aquí he tenido que lidiar con esta situación financiera y económica de la provincia, con el atraso del pago de sueldos, y que hoy es más grave aún por un escenario de pandemia donde los trabajadores están al frente de batalla, y que haya un retraso en los sueldos es algo difícil de llevar adelante, además de que es un reclamo totalmente justo”.

Pandemia y crisis económica

“Hay un gran compromiso de los trabajadores de Salud, tienen una mística especial y es algo que siempre resalto; estamos justamente en un lugar donde es muy difícil visibilizar los conflictos ya que los hospitales están abiertos las 24 horas, los 365 días del año; es una mezcla extraña la pandemia y la situación económico financiera, pero hay que seguir hacia adelante”, apuntó el funcionario, quien defendió “el programa operativo del 2020 al 2024 para el Ministerio de Salud, obstaculizado por este escenario, pero tenemos que trabajar para que sea cumplido y respetado, siempre”.

Del AMBA al Interior del país

En relación a la creciente curva de contagios en Chubut y su proyección sobre el desarrollo de la pandemia, Puratich explicó: “Particularmente, tuvimos dos etapas en la provincia. Cuatro meses de la pandemia fueron con muy pocos casos, casi dos o tres sin ningún caso, y después pasó lo mismo que en todas las provincias: desde el AMBA se empezó a trasladar (el virus) al Interior de la República. Creo que este será un mes duro, pero con la expectativa de empezar a aplanar la curva que se desencadenó a fines de agosto. Septiembre fue muy duro y octubre seguramente lo será, pero ya con una tendencia al aplanamiento, más ahora que pudimos implementar, con el apoyo del Gobierno Federal, el Plan Detectar, que se irá extendiendo a otras ciudades esta semana”.

Apoyo de intendentes

Sobre la situación de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, el titular del área de Salud provincial destacó “el diálogo que tengo con ambos intendentes, hemos hablado y consensuado, siempre logramos acuerdos pero por ahí lo que se pierde de vista en nuestra provincia es que la situación no es la misma que se vivió en CABA o AMBA; hemos logrado abrir casi todo, a excepción de las clases, las actividades deportivas grupales o de contacto y el turismo, el resto las logramos habilitar; pero llegó un momento en el que teníamos que hacer un parate, sabíamos que no iba a servir de nada si lo hacíamos solos, por eso lanzamos con el apoyo de Nación el Plan Detectar y salimos a buscar los casos leves”. “Estos últimos”, continuó, “son los que no van a la consulta y que pueden generar contagios”. Por otra parte, Puratich contó que “la última semana estuve en Comodoro y Madryn, buscando el apoyo de los intendentes para lograr que esta situación se controle en beneficio de toda la sociedad”.

Expectativa

Consultado sobre la respuesta tardía en algunos aspectos del control de la pandemia por parte del Gobierno Provincial, el Ministro de Salud planteó que “la realidad es que ahora lo estamos emparejando; uno tiene expectativas cuando inician ciertos planes, y lo que siempre nos costó llegar es a los pacientes con síntomas leves, ya que hubo una gran retracción a la consulta en los hospitales” y agregó que “comparativamente entre 2019 y 2020 hubo muchas menos consultas por problemas respiratorios, y eso muy probablemente haya sido por el miedo de la gente de ir al Hospital y que le digan que tiene Coronavirus; no consultar y no aislarse rápidamente lleva a que las cadenas de contagios sean muy intensas”.

Más tests rápidos

En referencia al Plan Detectar Federal, Puratich resaltó que “el hecho de tener en 15 minutos el resultado, a diferencia del PCR que puede tardar hasta cinco días, nos va a permitir emparejar; soy un agradecido del Ministerio de Salud de la Nación que ha estado a disposición permanentemente, con apoyo continuo y no solamente desde los insumos y el equipamiento, sino desde lo técnico, algo fundamental para poder avanzar”.

Preguntado sobre la cantidad de tests rápidos con los que cuenta Chubut, detalló que “tenemos 1.600 a disposición ahora; hemos usado con el Plan Detectar alrededor de 250, y me comunicaron de Nación que tenemos 8.000 más para retirar; esta estrategia territorial va a ser muy importante, porque estamos haciendo muchos diagnósticos clínicos y epidemiológicos sin usar el test; por ejemplo, ocurre que en algunas casas una persona es un contacto estrecho (conviviente) de alguien positivo y tiene síntomas leves y no los había reportado; a esa persona ni siquiera hay que hacerle un test sino aislarla y decirle que es positiva”.

Extienden el Plan Detectar Federal

“Hemos tenido colaboradores y voluntarios de forma impresionante, ya que este trabajo territorial si lo hace Salud solo, es imposible; contamos con acompañamiento de gremios, universidades, los municipios han puesto voluntarios a disposición y se ha formado un gran equipo con muchas personas disponibles para participar”, puso en relieve el funcionario, anticipando que en Trelew, donde ya funciona el Plan Detectar, “no hay muchos casos pero hay; y también será en Gaiman, Sarmiento y algún lugar de la Cordillera donde poder implementarlo”.

Testeos masivos en verano

La provincia de Chubut se acerca a los 10.000 casos positivos de Coronavirus, y consultado sobre si el testeo rápido será de carácter masivo, Puratich respondió que “la idea es hacer la búsqueda territorial en todo momento, tratando de llegar antes, bloquear las cadenas contagio, y esto se va a extender hasta que la vacuna esté implementada” y añadió que “si es necesario lo haremos en las playas en el verano, buscando sintomáticos para testear y aislar, todo el tiempo que sea requerido; hasta que no haya vacuna habrá casos, por eso lo que debemos lograr es cortar las cadenas de contagios”.