Luego de la victoria, Argentina ya piensa en Bolivia

En el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la Selección Argentina no brilló, pero logró lo importante, sumar de a tres puntos.

Luego de la victoria por 1 a 0 ante Ecuador, la “Albiceleste” realizó una práctica de reactivación este viernes en la tarde, comenzando a poner la cabeza en el compromiso del próximo martes ante Bolivia en La Paz, por la 2° programación de la clasificatoria.

Ganó y sumó

La Selección Argentina de fútbol, el pasado jueves en el debut en las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022, ni gustó ni goleó, pero sí logró lo importante, sumar de a tres puntos.

En el inicio de clasificatoria de cara al Mundial próximo, los dirigidos por Lionel Scaloni no estuvieron precisos en cuanto a juego ni mucho menos en la definición, pero bastó un penal para que Lionel Messi lo cambie por gol y luego, ante un conjunto ecuatoriano que se defendió y que poco propuso desde el juego, consiguiera la victoria por la mínima diferencia.

Ahora, los argentinos deberán prepararse para el venidero compromiso por el calendario de las Eliminatorias, el que cumplirán el martes próximo ante Bolivia, en La Paz.

Para esta 2° Fecha, “la Albiceleste” ya comenzó a pensar: este viernes en la tarde, realizaron la práctica de activación y el entrenamiento en el predio de Ezeiza de la AFA; para continuar con los entrenos este sábado en la tarde.

El domingo, practicarán por la mañana a las 11 AM, para almorzar a las 13 será el almuerzo y a las 17 se dará la salida al Aeropuerto y, cerca de las 21, el plantel llegará a La Paz.

En tanto, el día lunes, una vez en tierras bolivianas, el plantel de Scaloni almorzará y se entrenará en la tarde, en la cancha de The Strongest.

El martes, desde las 17 horas, la Selección Argentina se medirá frente a su par local.

La palabra del capitán

Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, destacó la importancia de comenzar las Eliminatorias con una victoria al decir que «Era importante empezar ganando, porque sabemos lo difícil que son las Eliminatorias. Todos los partidos serán así de duros”, aunque reconoció que “esperábamos a otra cosa a nivel de juego pero es normal, hace mucho que no jugamos juntos”.

“Lo importante es que se ganó y ahora hay que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo desde la Copa América”, contó con optimismo el N°10, agregando en cuanto a su rival que “ellos nos fueron a buscar y no tuvieron miedo de presionarnos. Se nos hizo difícil salir jugando y muchas veces tuvimos ansiedad y jugamos rápido. Se dio así y hay que seguir”.

Para finalizar, Messi, dejó un mensaje a los simpatizantes argentinos, al decir que “fue un año complicado para todos, sobretodo por la pandemia. Poder ganar y darle una alegría a la gente es positivo. Le mando un saludo a todos los argentinos porque es un momento muy difícil para todos”.