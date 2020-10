La U18 regresó a los entrenamientos

Bajo estrictos protocolos, la Selección Argentina de básquet Femenino U18, regresó a los entrenamientos, preparatorios para una competencia oficial.

Las prácticas, se desarrollan en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, con las jovencitas dirigidas por Gregorio Martínez, alistándose para el Pre Mundial, anunciado, en principio, para diciembre. Forma parte de esta convocatoria, la jugadora chubutense Martina Torres, quien se sumará a los entrenos día viernes.

Martina Torres se suma el viernes

Con trece jugadoras presentantes, la Selección Argentina Femenina U18 y algunas Mayores, dieron inicio este lunes, con los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.

Gregorio Martínez, coach de ambas categorías, lideró los entrenos que serán tres días a la semana, correspondientes para las pre seleccionadas que, en el caso de la U18, se alistan para el Pre Mundial de la categoría, que en principio, seria en el mes de diciembre.

Desde Trelew, emprenderá viaje la jovencita Martina Torres Passeggi, quien viste los colores del Club Lanús desde hace algunos años, condiciones técnicas que le permitieron a la adolecente, ser parte de los últimos procesos de los seleccionados juveniles argentinos, incluso jugando el Mundial U17.

Martina, viajará rumbo a la ciudad de Buenos Aires en taxi, teniendo en cuenta que aún no se encuentran habilitados ni los vuelos ni tampoco los traslados en micro. Por ello, tras su llegada, se sumará a las prácticas.

En el regreso a los entrenos, el DT del Seleccionado femenino, Gregorio Martínez, aseguró que “emocionalmente fue un día muy fuerte”, ya que “era la vuelta del básquet oficial en el país, potenciado por estos meses de pandemia, segundo por ser justamente el regreso con un equipo mío con toda responsabilidad que eso conlleva en este momento y, no menos importante, por ser mi primer entrenamiento dirigido en la Selección como entrenador jefe. Todo muy movilizante”, comentó.

Vale destacar que formaron parte de la actividad, un total de 13 jugadoras en el entrenamiento: Julieta Ale (Vélez) como la única de la Selección Mayor (faltaron Luciana Delabarba y Camila Suárez, quienes se sumarán en los próximos días) y las otras 12 fueron de la preselección U18 que se prepara para el Pre Mundial que se disputará entre el 6 al 12 de diciembre en Colombia.

Estuvieron Giuliana Baccarelli, Julia Paoletta (Obras), Magalí Vilches, Oriana Bangert, Catalina De Giorgi (Centro Galicia), Flama Yaciura (Berazategui), Victoria Michel, Delfina Saravia (Unión Florida), Georgina Buzzetti (Lanús), Natalia Tondi, Lucila Sampietro (Vélez) y Federica Del Bosco (ex Campobasso de Italia).

Además de Martina Torres Passeggi, se ausentaron y se sumarán en los próximos días Agustina Marín (Obras).

Martínez indicó además que “fue un muy buen primer entrenamiento. Sentí muy buena predisposición, todas estuvieron atentas y concentradas. A medida que entrenemos más todas van a ir mejorando e incorporando las cosas que queremos, pero para ser el comienzo noté muchas ganas y motivación”.