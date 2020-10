Chubut: Destacan la iniciativa para que condenados no puedan ocupar cargos

El concejal Santiago González, representante del bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Trevelin, se manifestó respecto a la implementación de la iniciativa denominada Ficha Limpia en distintos puntos del país, catalogándola como un “proyecto interesante”.

En una entrevista con AzM Radio, el edil adelantó que aún no cuenta con el texto de la propuesta que ya se presentó en Puerto Madryn, pero consideró que “en esta decadencia moral y ética que se está viendo hoy en la política argentina requiere de estas transparencias, que se logra a través de la selección de personas idóneas y que no tengan ningún antecedente de carácter penal”.

“Es indispensable”

En este mismo sentido, remarcó que “es indispensable que esto suceda así y que, en definitiva, no solo no tenga antecedentes, que significa haber transitado un proceso con una sentencia que esté firme, sino que no puedan participar de las elecciones personas que tengan un proceso con una sentencia, aún cuando no esté firme”.

González también apuntó que este proyecto fue impulsado en Mendoza, provincia de la cual también destacó el alcance de consensos por parte de distintos espacios políticos para resolver los problemas que van sucediendo.

En la continuidad de su opinión sobre la transparencia en el mundo político, afirmó que en el distrito cuyano quienes ocupan cargos públicos no pueden ser reelectos. Al respecto, marcó una profunda diferencia con San Luis, en donde sí ocurre esto y catalogó a la administración de la familia Rodríguez Saá como un “feudo”.

Sin proyecto en lo inmediato

Respecto al alcance que podría llegar a tener la implementación de Ficha Limpia en Trevelín, el concejal de Juntos por el Cambio afirmó que prohibirá la designación en cargos públicos y la participación en elecciones para condenados por delitos contra la Administración Pública y delitos de violencia de género.

Asimismo, reconoció que por el momento no está “proyectado hacer un proyecto de ordenanza con esos fines, lo cual podría ser como un disparador esto que se está gestando en Madryn. Nosotros problemas de transparencia tenemos demasiados, que son más de aquí y ahora, como la posibilidad de acceder a la información pública”.