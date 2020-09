Sastre, contundente sobre las fiestas clandestinas: «Que les caiga todo el peso de la Ley»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se refirió al abordaje de la pandemia desde el ámbito municipal y provincial, y señaló que «hay gente que no entiende pero, gracias a Dios, la gran mayoría de mis vecinos ha tenido un compartamiento muy bueno, lo hemos podido observar durante todo el fin de semana» y criticó a «aquellos irresponsables que no entienden y que siguen manejando su conducta a gusto y placer, y por sobre todas las cosas, desmereciendo la responsabilidad que tienen la mayoría de los madrynenses, por lo que tendrán que pagar todo el peso de la Ley que caiga por encima de ellos».

Gestiones ante la Provincia

En cuanto a los reclamos de algunos sectores, entre ellos los gimnasios locales, Sastre contó que «tuvimos una conversación muy buena el viernes temprano por la mañana, nos volvimos a juntar por la tarde, me he comprometido a hacer algunas gestiones y he solicitado la revisión de algunos puntos con el Gobierno Provincial, así que de eso se trata, de consensuar y buscar puntos medios donde todos podamos sobrellevar la situación que nos aqueja» y aclaró que «hay un Decreto que hay que respetarlo, pero también hemos pedido algunas modificaciones para poder darles la posibilidad a quienes tengan que trabajar».

«Unos pocos tiran todo por la borda»

Por último, el Jefe Municipal remarcó: «Los intendentes no queremos llevar los problemas, sino buscar soluciones y tratar de ayudar ante la problemática».

Consultado sobre las transgresiones que tuvieron lugar el fin de semana, donde la Policía demoró a más de un centenar de personas en tres fiestas clandestinas en Madryn, Sastre fue contundente: «Espero que se actúe como se debe actuar, son cuestiones que no debemos perdonar. Porque de nada vale el esfuerzo que hacemos muchos para que unos pocos terminen tirando todo por la borda», apuntó.