Menna: “El Gobierno del Chubut no tiene plan, ni rumbo”

El diputado nacional Gustavo Menna sostiene que el Gobierno del Chubut “no tiene plan, ni rumbo” para salir de su aguda crisis, y que sin embargo “no se anima a reclamar ayuda al Gobierno Nacional” por “un alineamiento zonzo y de sometimiento, sin recibir nada”.

El legislador del Interbloque UCR-Juntos por el Cambio advirtió que la “deuda salarial se sigue acumulando”, y analizó que “el aguinaldo, vigente en la Argentina desde 1945, ha quedado derogado de facto en Chubut”, ya que “no solo no se habla más de cuándo se pagará, sino que jamás se dictó una norma jurídica que sustente una demora de dos meses y medio”.

Improvisación

Menna consideró que el Gobierno de Mariano Arcioni “no sabe para dónde salir, no solo no hay plan, sino que va a los tumbos”.

“Hace dos semanas dijeron que el problema era la deuda y que con la ley se iba renegociar y solucionar todo. No supimos más nada. Ni cuál es la oferta, ni quién negocia, ni qué aceptación está reuniendo”, en alusión a la refinanciación de la deuda en dólares aprobada por la Legislatura.

En ese contexto analizó: “Ahora el Gobierno dice que quieren tomar más deuda. ¿No era que la deuda era el problema? Entonces, ¿cómo van a tomar más deuda? Es todo improvisación”, dijo y agregó que en medio “se anuncian más compromisos presupuestarios en empresas públicas, que por otra parte se anuncian y después quedan en la nada, como pasó con la empresa de energía, el reemplazo de CORFO, la agencia tributaria, la empresa de cannabis y ahora una empresa de Internet”.

Auxilio financiero

“Como el Gobierno no tiene plan tampoco se planta ante Nación para pedir un auxilio financiero”, agregó, y mencionó que el 8 de junio presentó como diputado nacional “un proyecto de ley anticipando esto, y disponiendo, en el marco de lo que establece el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional, un auxilio financiero nacional que permita cubrir el desfasaje entre las erogaciones de la ley de presupuesto 2019 y los ingresos. El ministro Antonena había admitido que estábamos $ 30.000 millones abajo”.

En el proyecto de ley presentado junto al también legislador chubutense Ignacio Torres, precisó Menna, “propusimos una ayuda por esa suma en 6 aportes de $ 5.000 millones mensuales hasta fin de año, que al menos permitirían estabilizar la situación y no acumular semejante deuda salarial que hoy está cerca de los $15.000 millones. Deuda salarial que, además, tiene paralizado al Estado Provincial, que no presta ningún servicio ni lleva adelante ninguna obra pública”.

“No decimos que la situación sea responsabilidad del Gobierno Nacional, pero sí que tiene la obligación de auxiliar porque la gente que vive en Chubut no tiene la culpa de tener un Gobierno que la está llevando a un desastre social, y porque ese incumplimiento priva a los agentes públicos de sus derechos más elementales y a la comunidad de la prestación de servicios públicos básicos”.