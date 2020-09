Género, política y ambiente, los ejes que deben cumplir los candidatos al STJ de Chubut

En Chubut hace varios días ya que una de las discusiones centrales vinculadas al Poder Judicial se basa en la conformación del Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta que actualmente está funcionando solo con dos ministros y tiene cuatro cupos vacantes.

Quien se manifestó al respecto, en una entrevista con El Diario, fue Alfredo Pérez Galimberti, ex titular del Ministerio de la Defensa Pública. Puntualmente, pidió que los nuevos integrantes respeten la paridad de género, pero también se pronunció a favor de una postura política de los aspirantes e incluyó como requerimiento esencial un ministro especializado en ambiente, teniendo en cuenta las actividades económicas que se desarrollan en Chubut.

En primer lugar, remarcó que “estamos en una situación excepcional, porque de una Corte de seis miembros quedan solamente dos. Es tiempo de pensar si realmente hace falta mantener una Corte de seis miembros o llevarla a cinco o volverla a tres. Pero estas son decisiones que tienen que discutirse y que tienen que tomarse. Si la Corte se mantiene con seis miembros, hay cuatro vacantes y hay que cubrirlas”.

Gobierno judicial

En cuanto al funcionamiento del Superior Tribunal de Justicia, remarcó que a través de la deliberación surgen “por un lado los fallos que hacen interpretación de la Constitución de la Provincia y que es esencial para el gobierno de todos los ciudadanos. Por el otro, el gobierno judicial, que implica ocuparse de los procedimientos, de los códigos, de las audiencias, de las estadísticas y de cómo funciona el servicio para los ciudadanos”.

“Esto también requiere una gran atención. Nuestra Constitución y todas las constituciones provinciales han unificado en las cortes las funciones de administrar, de gobernar y de ser el último interprete constitucional antes de que intervenga la Corte Suprema. En algún diseño constitucional a futuro se podría dejar al Superior Tribunal solamente como un tribunal constitucional y sancionar en la Constitución un órgano de gobierno que sea electivo, rotativo y que se ocupe del gobierno del Poder Judicial”, continuó Pérez Galimberti.

En esta misma línea, sostuvo que esta entidad debería ocuparse “a la función específica jurisdiccional para los miembros de la Corte. Pero esto es de futuro”.

Eje en la cuestión ambiental

Al margen de medidas que se podrían tomar a futuro, el ex titular del Ministerio de la Defensa Pública dijo: “En este momento lo que hay que hacer es integrar el Tribunal, cumpliendo con las mandas constitucionales. Hay una legislación que se dictó años atrás, donde se establece una audiencia pública donde los candidatos deben presentarse y presentar una cantidad de información para que el público la chequee”.

“En este momento, la Provincia necesitaría tener algún jurista que se ocupe del derecho ambiental. Chubut tiene petróleo, tiene grandes espacios que son parques nacionales, tiene una actividad turística muy importante y el control del medio ambiente para nosotros es esencial desde muchos puntos de vista, no solo desde las futuras generaciones, sino de los tiempos actuales”, enfatizó.

“Dosis política importante”

En otro orden, Pérez Galimberti cree también que “hay una dosis política importante, porque, insisto, hay un gobierno del Poder Judicial y la interpretación de la Constitución también tiene una visión política importante”.

“Estamos hablando de las políticas públicas, por lo que es imprescindible que los jueces tengan una fuerte conciencia de las políticas públicas, para que tomen decisiones para que de algún modo y en algún campo orientan o impiden que se desarrollen algunas políticas públicas y orientan otras”, agregó.

En esta línea, dijo: “Lo que me parece que no es correcto es que los jueces surjan de lo que se llama ‘poroteo’, es decir, cuando dicen ‘cuántos diputados tengo, pongo un juez, vos pones otro y estamos de acuerdo’, y no valoramos la aptitud de las personas que van a gobernar el poder”.

Paridad de género

Por último, Pérez Galimberti también se pronunció a favor de la paridad de género en la integración del Superior Tribunal Judicial de Chubut. “Hay que tener una perspectiva de género, indudablemente”, indicó.

Asimismo, insistió con que “sea cual fuere el género de la persona, siempre tiene que haber una base de idoneidad, que pasa más allá de tener tantos años de título profesional, pasa por otra singladura”.