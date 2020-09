El Maitén: Reclaman que un condenado por violación cumpla la sentencia

Este miércoles vecinos de El Maitén se movilizaran pidiendo que un hombre que fue condenado por violación cumpla la sentencia. Se trata de Samuel José Figueroa, un pastor que fue sentenciado a 14 años de prisión por abuso sexual contra una menor. Los vecinos piden que la sentencia se registre con celeridad registre y se haga efectiva.

El viernes último se concretó una movilización en la localidad de El Maitén haciendo público este reclamo, y este miércoles volverán a salir a la calle.

Cintia Moraga, vecina e integrante del colectivo Ni una Menos de la localidad de El Maitén, dialogó AzM Radio en Trevelin, y relató los pormenores del reclamo, “Figueroa era pastor en nuestro pueblo, fue acusado por abuso sexual de dos niñas, y fue condenado por uno de esos delitos, fue condenado a 14 años de prisión y ya debería estar preso”, dijo Moraga al tiempo que agregó que la razón por la que sigue en libertad es que “la condena debe ser registrada, y eso podría tomar entre uno y dos meses, e incluso hasta un año”.

En este sentido, Cintia advirtió que mientras esperan el procedimiento judicial, “este hombre está en el pueblo dando vueltas son ningún tipo de restricción, y nosotros creemos que es muy peligroso”.

Movilización

Los vecinos convocan a una movilización este miércoles a las 12 horas en la plaza de Los Inmigrantes de El Maitén, y no se descarta que vuelvan a realizar un escrache en una chacra ubicada en la zona de Buenos Aires Chico, donde estaría viviendo el condenado.

Moraga comentó que hay “un grupo de seguidores que lo protegen”, y desde el colectivo Ni una menos están en permanente contacto con la víctima, y el modo de solidarizarse que encontraron desde la comunidad de El Maitén, son estas movilizaciones que se reiterarán hasta tanto se aplique la sentencia.

“Lo que nosotros estamos pidiendo como comunidad de El Maitén es que este violador se vaya del pueblo, no sé dónde, no sé cómo, queremos que cumpla condena en la cárcel, no en comisaría, porque no es lo mismo”, dijo Cintia Moraga, reiterando la convocatoria para este miércoles.