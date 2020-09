Crudo testimonio de médico chubutense: “En plena pandemia nos deben dos sueldos”

El médico de Trevelin, Rafael Dahbar, se refirió a la situación que atraviesa el sector de Salud local en el contexto de la pandemia, donde advirtió que “para atender bien a la gente tenemos que estar bien y nos deben dos meses de sueldo más aguinaldo”.

Desde su perspectiva “como ciudadano de la provincia antes que como médico”, el profesional también reconoció que “hubo muchos casos de corrupción” y se preguntó “cuántos sueldos” podrían haberse cubierto si dicho dinero no hubiera sido malversado.

Los trabajadores de salud del hospital cordillerano protagonizaron una protesta con la consigna: “Arcioni pagá los sueldos”, con expresiones de pulgares abajo en señal de reproche al gobierno.

“Nos deben dos sueldos y aguinaldo”

En este sentido, Dahbar remarcó que el mismo “está pasando un mal momento igual que toda la provincia, pero a mí me preocupan todos los empleados estatales, los docentes, policías, judiciales; todos tienen derecho a cobrar en tiempo y forma” y puntualizó que “en el caso de la salud, la situación es mala porque en plena pandemia tenemos personal comprometido y encima nos deben 2 meses de sueldo más aguinaldo”.

“No somos héroes”

“Muchas de las cosas que hay en el Hospital se deben a la gestión de la Dirección y a la Cooperadora”, apuntó el profesional sanitario, quien reconoció que “en este contexto se hace lo que se puede” y que “el personal de Salud tiene que estar sano, y no hay forma de estar sanos en estas circunstancias; no somos héroes, ‘superhombres’ o ‘supermujeres’, somos personas normales y tenemos gastos, tenemos que pagar luz, gas, alquiler; la vida real es esta, necesitamos cobrar y para eso trabajamos”.

“Hubo hechos gravísimos”

En relación a la falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales, Dahbar reflexionó: “Creo que si hubiera una crisis en serio, si sucediera un terremoto o una catástrofe, estaríamos trabajando gratis si fuera necesario, incluso más horas. Es claramente sabido, y muchos se van a enojar, pero lo cierto es que ha habido hechos de corrupción gravísimos. Nosotros hemos tenido compañeros y una ex compañera nuestra que está involucrada en un hecho de corrupción, y de esos casos hay un montón”, expuso en relación a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, quien salió eyectada del gabinete de Mariano Arcioni cuando comenzaron a proliferar las investigaciones de la Justicia sobre su rol al frente de dicha cartera.

El dinero de la corrupción

El médico se preguntó “dónde está esa plata de toda esa gente, alguna incluso ya condenada, y de la corrupción; ¿cuántos sueldos habría ahí?” y advirtió que “es mentira que sacamos a la provincia adelante trabajando; acá si trabajamos el Gobierno se burla, tienen que hacerle paro o alguna medida para que tomen consciencia, no ‘siendo héroes’ y demás”.

Sobre el paro provincial de los días miércoles y jueves de esta semana, Dahbar garantizó que “las guardias mínimas estarán cubiertas” y anticipó que en Esquel “seguramente habrá una asamblea y posiblemente una movilización”.

“Hay que estar en condiciones para trabajar bien”

Por otra parte, el sanitarista de Trevelin planteó: “Antes que un empleado de Salud soy un ciudadano de la provincia, y como ciudadano que paga impuestos me gusta que funcione todo, hospitales y escuelas. Y me parece que falta un poco de apoyo y de reclamo, porque hace dos años que venimos peleando y no pasa nada. Lo digo a título personal. Uno tiene que estar en condiciones para trabajar bien”.

En el mismo sentido, Dahbar expuso que “generalmente, se ‘odia’ a los docentes porque hacen paro y nadie se fija que hace tres meses que no cobran; creo que la cuestión pasa por ahí”.