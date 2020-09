Con nuevo récord diario de contagios el mundo superó los 29 millones de casos

El mundo sobrepasó este lunes la marca de 29 millones de casos confirmados de coronavirus, que incluyen el récord de 308.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según datos de la Universidad Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que adelantó que la pandemia se agravará en Europa en octubre y noviembre, mientras gran parte de los países del viejo continente retomaron las clases presenciales.

«Estamos lejos de salir del paso», reconoció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una videoconferencia dedicada a la pandemia en Europa, donde el número de nuevos casos es mayor que el primer tope, alcanzado en marzo, informó la agencia de noticias AFP.

El número de casos diarios aumenta a gran velocidad desde hace varias semanas particularmente en España y Francia. El viernes, los 55 países europeos de la OMS registraron 51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada durante los picos de abril. Otro caso alarmante es el del Reino Unido, que ayer registró 3.497 nuevos contagios y por primera vez desde mayo superó los 3.000 en tres días consecutivos. El Gobierno británico calificó las tasas de infección como «preocupantes» luego de conocerse que los casos de coronavirus entre las personas de 50 a 59 años aumentaron en un 92%, un 72% entre las personas de 60 años y en un 44% en las de 80 años o más, según el diario The Telegraph. El Gobierno prohibió las reuniones sociales de más de seis personas, una medida que remplaza al permitido de 30, e impuso multas de hasta 4.100 dólares de llegar a incumplirse. Agencias de estadísticas afirman que son 57.405 las muertes en todo el país en las que el virus se menciona en el certificado de defunción, mientras el Gobierno del primer ministro Boris Johnson contabiliza solo 41.726.

Pese a las alertas de los expertos, gran parte de los países europeos decidieron reiniciar las clases presenciales, con diferencias en las medidas de prevención. Un ejemplo de ello es Italia que, tras más de seis meses de cierre, reabrió hoy las escuelas para 5,6 millones de alumnos de entre 13 y 21 años de casi todo el país, manteniendo el distanciamiento de al menos un metro en el aula, pero sin la necesidad de uso de tapabocas. Italia contabilizó un total de 288.761 casos y 35.624 muertos.

Por otra parte, el último informe de la OMS reveló que 5.537 personas murieron por la enfermedad, 246 menos que ayer, lo que lleva el total a casi 925.000 decesos, de acuerdo con el registro de la Universidad Johns Hopkins (JHU).

El número diario de muertes en Europa se mantiene entre 400 y 500, como a principios de junio, según la OMS. Los países más afectados son Estados Unidos, con 6.521.887 casos, India, con 4.846.427; Brasil, con 4.330.455 casos, y Rusia con 1.064.438 contagios.

El continente americano sigue siendo el más golpeado, con la tasa de crecimiento de la enfermedad enfocada en América latina. Con la curva de contagios no del todo controlada, Brasil cuenta además con 131.625 muertos y es el segundo país con más decesos a nivel mundial, solo después de Estados Unidos que registra 194.252. El estado brasileño de San Pablo es el epicentro del coronavirus en Brasil con 892.257 casos y 32.606 muertos, la cifra más alta de decesos en todo el país. Sin embargo, el gobernador Joao Doria destacó hoy que hace cinco semanas que el número de muertes viene cayendo, aún tras la apertura casi total de las actividades económicas, con excepción de la educación presencial, prevista para el 7 de octubre. Por el contrario, el estado de Río de Janeiro, que cuenta con más de 16.000 muertes, ya retomó clases presenciales en algunos municipios y una decisión judicial autorizó a las escuelas privadas a reiniciarlas pese al pedido del sindicato de maestros. Además, hoy comenzaron a reabrir, con capacidad reducida, teatros y cines, y se empezó a permitir los clásicos shows o ruedas de samba en los bares cariocas.

En tanto en Paraguay, la cifra total de muertos por coronavirus ascendió a 525 y los contagios se acercaron a los 28.000, informó la agencia de noticias EFE. El Ministerio de Salud informó ayer que hay 585 pacientes internados por coronavirus, 136 de los cuales están terapia intensiva, en medio del colapso de la salud pública anunciado el lunes de la semana pasada, con una ocupación del 100% de la capacidad de respiradores en las camas de terapia intensiva a causa de la pandemia.

Ayer, el Gobierno decidió implementar la cuarentena social en los departamentos de Caaguaazú y Concepción, debido al aumento de casos en esas zonas.

Con 126.791 casos y 7.344 muertos totales, Bolivia también sufre un incremento de casos que no cesa desde fines de agosto, y con un solo departamento, Tarija, fronterizo con la Argentina, en estricta cuarentena, mientras que ocho de los nueve departamentos están en proceso de progresiva normalización de actividades.

Finalmente, Chile, uno de los países con más contagios de coronavirus (436.433), alcanzó los 12.012 decesos tras sumar 64 en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Salud.

El país se prepara para celebrar esta semana el 18 de septiembre y el 19 de septiembre sus fiestas patrias, por lo que el Gobierno llamó a la calma y la prevención para evitar un posible rebrote en el país. (Fuente: Télam)