Alianiello criticó duramente a la conducción de Servicoop

Durante la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, la situación de Servicoop fue uno de los temas centrales en la Hora de Preferencia y la concejala Eugenia Alianiello se manifestó al respecto: «Lo que pasa con el Consejo de Administración es increíble, hay una frase que dice que ‘con las mentiras se puede llegar muy lejos, lo que no se puede es volver’ y eso les está pasando: hay una realidad que los apremia, los empuja, los desespera y se les nota demasiado».

Asimismo, la edil sostuvo que «el partido municipal Unidos y Organizados como conducción de Servicoop busca responsables a quienes achacar su falta de gestión. Y siempre buscan meter en ese barro al proyecto político que conduce Sastre» y remarcó: «Hacer política con discursos que endulzan oídos es más fácil que hacer política diciendo la verdad. Por supuesto que al momento de gobernar se ven las capacidades o incapacidades, porque nada es tan fácil como parece. Leslie Roberts, el brillante militante de UYO ensañado con nuestro espacio político, no se cansó de hablar, difamar y ensuciar. Sin embargo, no pudo cumplir nada de lo prometido, es un inútil».

«La situación financiera de la cooperativa es exclusiva responsabilidad de este Consejo de Administración. Es fácil argumentar que no hay tarifa, lo difícil es hacerse cargo de que ellos fueron quienes se subieron al caballito de batalla en campaña diciendo que no querían aumento de tarifa, usaron a la gente y mintieron. Dejen de buscar culpables. Seguramente, habrán comprendido que no alcanza con voluntad, se necesita siempre capacidad de gestión, humildad: hechos más que palabras».

Por otra parte, Alianiello resaltó el compromiso de cada uno de los trabajadores de la Cooperativa que ponen el cuerpo y todo su compromiso para resolver los problemas, y recordó que la ordenanza que se votó para retrotraer los aumentos tarifarios previstos salió por unanimidad y «fue en línea con las definiciones del presidente Alberto Fernandez a quien ustedes (por el partido UyO) evocan en forma permanente».

Por último, indicó: «De la crisis solo se sale en conjunto, con madurez política, sin tanta mentira. Simplemente, alcanza con hacer lo que se dice.»