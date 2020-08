Provincia afirmó que no hay más positivos en la U-6, pero ratificaron el aislamiento

A fines de la semana pasada se conocieron nueve casos confirmados de coronavirus entre las personas privadas de su libertad que habían sido trasladadas a la Unidad 6 de Rawson. Esto generó cruces entre autoridades municipales y provinciales con los representantes del Servicio Penitenciario Federal.

En tanto que quien se pronunció ayer sobre lo ocurrido fue el propio ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien en una entrevista con AzM Radio dijo que el viernes se hizo una visita a la unidad carcelaria en donde se constató que “los protocolos han sido cumplidos como corresponde. Estas personas privadas de su libertad están en celdas individuales y no tuvieron contacto en ningún momento con el resto de las personas privadas de su libertad en la Unidad 6”.

Además, el titular de la cartera sanitaria remarcó que “se sigue a la expectativa y viendo como evolucionan los nueve pacientes que dieron positivo. Son cuadros leves y que no han tenido ningún requerimiento especial y no han aparecido nuevos asintomáticos, así que se volverán a repetir los hisopados como corresponde. Al cumplir los 14 días después de la llegada y de realizados los hisopados se verá cuál va a ser la conducta”.

Sobre el resultado del resto de los reclusos que llegó en el mismo colectivo que los nueve diagnosticados como positivos, Puratich afirmó que “todos se informaron al mismo momento. Nueve positivos y 11 negativos, pero el hisopado dice que en ese momento no están enfermos, entonces se los deja en aislamiento durante los 14 días que corresponde”.

En cuanto al personal del Servicio Penitenciario, el ministro de Salud de la Provincia enfatizó que quienes recibieron a estas personas privadas de su libertad cumplieron con “todos los protocolos, con el uso de los equipos de protección personal. Se realizó el hisopado a parte del personal también para asegurarnos de que no haya habido ningún contagio y esos hisopados también dieron negativo. El personal está cumpliendo las normas como deben cumplirse”.

Al ser consultado sobre su conocimiento de la situación, el titular de la cartera sanitaria sostuvo que “todos fueron rumores y ante esos rumores el intendente (de Rawson, Damián Biss) se comunicó conmigo. Yo hice todo lo que estuvo a mí alcance, que fue comunicarme con autoridades nacionales para ver si era real o no. Los protocolos del Servicio Penitenciario son muy estrictos”.