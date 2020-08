Madryn: exigen a supermercados que cumplan protocolo sanitario

La secretaria gremial del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) junto al subsecretario general, Damián Pérez, avanzan en una serie de capacitaciones a los representantes sindicales, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, “es necesario reforzar las medidas de prevención y cuidado para resguardar la salud de todos los trabajadores”, apuntaron desde el gremio, a la vez que denunciaron que en grandes superficies no se están cumpliendo los mecanismos preventivos de manera regular.

Pocos controles

En este sentido, explicaron que “desde la secretaría gremial, junto a los delegados y el área de Seguridad e Higiene, realizamos los controles pertinentes ya que no se están ajustando a los protocolos establecidos” y agregaron que “la falta de control en el ingreso a los supermercados, ingreso sin tapabocas, más de un integrante por grupo familiar, la no utilización de productos sanitizantes y la falta de distanciamiento, hace que no se ajusten a los protocolos de cuidado y prevención de contagio del Covid-19”.

Expuestos

Asimismo, plantearon que el hecho de que no se respeten las normativas establecidas “expone de manera directa a los trabajadores a quienes representamos”.

Por tal motivo, “insistimos en las capacitaciones a nuestros delegados y solicitamos a las empresas mediante notas y en su defecto por intermedio de la secretaria de trabajo que refuercen y no cedan en las medidas preventivas”, señalaron.