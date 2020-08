Liam Gallagher promete recital en Argentina si Messi firma con el Manchester City

La noticia de la salida de Lionel Messi del Barcelona fue una bomba que tuvo repercusiones de todo tipo, incluso que el excantante de la banda británica Oasis Liam Gallagher prometiera dar un concierto en Argentina si el atacante ficha para el Manchester City, del cual es un ferviente hincha.

La decisión de Messi de dejar el club catalán sacudió al mundo del fútbol y desató especulaciones sobre cuál será su nuevo destino, con los hinchas de varios clubes soñando con ver jugar al delantero argentino en sus equipos.

En su cuenta de Twitter, Gallagher realizó una serie de tuits ilusionado con la posibilidad de que Messi llegue al City y, en una de esas publicaciones, un seguidor subió lo desafió a tocar en el país natal del jugador si éste fichara para su club.

«Si Messi va a jugar al Manchester City tienes que venir a tocar a la Argentina», le dijo @Lukinhs en respuesta a uno de sus tuits, a lo que Gallagher sostuvo: «Trato hecho».

I’m getting my Lionel’s out

— Liam Gallagher (@liamgallagher) August 26, 2020