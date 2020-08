Garitano: “No se puede salir de una escribanía y gobernar la provincia”

El referente del Partido Justicialista provincial, Juan Garitano, criticó de manera determinante la gestión del gobernador Mariano Arcioni, a quien acusó de “ser un improvisado”, advirtiendo que “no se puede salir de una escribanía a conducir la provincia”.

En tal sentido, Garitano analizó que “como un militante del Justicialismo, ya que hoy no ocupo ningún cargo institucional en la estructura del partido, mi opinión es que nuestro partido debe necesariamente buscar el camino de la unidad, de la convocatoria, y no solo hay que permitir solamente sino convocar a todos los dirigentes políticos que tienen una raíz y trayectoria dentro del Justicialismo, y que por diferencias internas que se han dado en los distintos procesos políticos y electorales han tomado otros caminos”.

A ello, sumó que “todos esos compañeros deben ser bienvenidos, integrados dentro del Justicialismo, y este tiene que renovar sus autoridades partidarias, que tienen vencidos sus mandatos hace mucho tiempo”.

El PJ “entrenado y preparado”

En este sentido consideró que resulta necesario, “convocar a todos los sectores que integramos el espacio para darle fuerza y prepararnos como corresponde para los próximos turnos electorales, construir un proyecto político provincial amplio y generoso donde todos deben ser parte de este proyecto”.

Actualmente, “estamos viviendo una situación grave desde el plano político y el institucional, es una provincia que se está desangrando por falta de conducción, falta de política y liderazgo; y creo que el único partido político en condiciones y con los dirigentes capaces y necesarios para cambiar este rumbo, es el Justicialismo”, apuntó el dirigente del PJ.

Proyectar con amplitud

Por otra parte, Garitano calificó como una “satisfacción” el hecho de que “los dirigentes de Puerto Madryn, ciudad importante y estratégica en nuestra provincia, hoy han iniciado el camino de la unidad, del proyecto común, de la amplitud que debe tener el Justicialismo”.

También, ponderó que “hemos tenido ejemplos nacionales en los procesos electorales, y debemos tomar los mismos para hacerlo aquí en Chubut; y en Puerto Madryn, el reencuentro de dirigentes del porte de Carlos Eliceche, Ricardo Sastre, Gustavo Sastre y toda la dirigencia de la ciudad es un ejemplo de trascendencia para que el Justicialismo se ponga en marcha en la provincia”.

Pacificar la interna

En el ámbito provincial, el PJ actualmente se ubica en la vereda de la oposición; analizando esto último, Garitano sostuvo que el espacio “debe pacificarse internamente y habilitar, permitir y ampliar su base de sustentación en la vuelta de todos los dirigentes que en algún momento tomaron otro camino”, agregando que “también se debe trabajar en una plataforma y en un proyecto político para afrontar los próximos turnos electorales; nunca más nos puede pasar de tener, por ejemplo, en la primera magistratura al gobernador de la provincia, que es una persona absolutamente improvisada en la política”.

El rol del justicialismo

“Lamentablemente lo estamos pagando todos los chubutenses y estas cosas no nos pueden pasar nunca más, tenemos que proyectar dirigentes con trayectoria, que tengan historia, por supuesto que los tenemos, y en base a ello tenemos que construir un proyecto político”, señaló el dirigente, advirtiendo que “no se puede improvisar en política y está absolutamente demostrado por lo que sucede en nuestra provincia; el problema principal que tiene Chubut es uno político, acá no hay conducción, no hay conocimiento político, quienes están gobernando claramente están mostrando esa ineficiencia, esa falta de capacidad para un proyecto político, y estamos pagando las consecuencias más allá de las situaciones coyunturales que nos toca vivir”.

Malas decisiones

El referente cordillerano reconoció que si bien, “Arcioni no eligió la pandemia”, advirtió que “muchas de las cosas que sí escogió, lamentablemente fueron para mal de todos los chubutenses”.

En la misma línea, precisó que “la provincia venía con problemas políticos desde mucho antes de la pandemia, esto está muy claro; solamente uno puede recorrer un año hacia atrás y nos vamos a encontrar con casi los mismos problemas actuales, ahora mucho más agravados por la pandemia, pero todavía más por la impericia política del gobierno para conducirse”.

“Muchos en el gabinete han fracasado”

Arcioni “no ha podido construir, todavía y en 3 años de gestión que lleva, un equipo político y de gobierno”, manifestó Garitano, sumando a ello que “basta mirar la cantidad de dirigentes que han pasado por el gabinete provincial y que han fracasado en su trabajo; muchos de ellos capacitados, con conocimiento, pero la impericia de quien conduce este barco ha hecho que todos los que intentaron ayudar fracasaran”.

Engranajes políticos

Garitano afirmó que le “llena de orgullo ver que el Vicegobernador, que es un hombre experimentado en política y con experiencia, que ha gobernado el municipio de Puerto Madryn y que ha sido legislador, haya intentado por todos los medios acompañar y lamentablemente no haya contado con el espacio suficiente para poder hacer efectivo ese acompañamiento”, comentó el dirigente, admitiendo que “hoy, el rol que le toca es el institucional de conducir administrativamente la Legislatura y tratar de cumplirle al Gobierno con las necesidades legislativas; pero la impericia política del gobernador lo ha puesto en un plano absolutamente marginal, sin permitirle construir y contribuir a que este gobierno salga de ese déficit de conducción política”.

Falta conducción

Preguntado sobre la llegada de Javier Touriñán al Gobierno Provincial, Garitano recordó que “compartí gabinete con él durante el gobierno de (Martín) Buzzi, obviamente es una persona de trayectoria política y de conocimiento, ha tenido mucha participación en distintos gobiernos y ha cumplido roles importantes; tiene capacidad política”, aunque advirtió que “ojalá me equivoque, pero pienso que también va a fracasar porque el problema no son los funcionarios que ocupan los cargos, es la conducción política, es el Gobernador que no tiene ese ‘expertise’ con el que debe contar un dirigente político para conducir como corresponde a la provincia; en los procesos democráticos, quienes conducen los gobiernos son cuadros políticos, esto pasa en Argentina, en el mundo y tiene que pasar en Chubut, no hay otra manera, no se puede improvisar y salir de una escribanía a conducir a un gobierno, estamos pagando las consecuencias”.