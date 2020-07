Reactivan la construcción de un policlínico en zona norte de Comodoro

El intendente Juan Pablo Luque se reunió con las autoridades del Colegio Médico para reactivar el proyecto integral de los policonsultorios que ya tiene reservado las tierras en km.5. Prevé 15 consultorios, además del servicio de Diagnóstico por imágenes y un laboratorio. La atención será de especialidades básicas como clínica médica, pediatría, medicina general y tocoginecología. El objetivo es comenzar con la obra después del invierno.

Uno de los ejes prioritarios que proyecta el gobierno municipal para la pospandemia del Coronavirus tiene que ver con el fortalecimiento del sistema sanitario y la posibilidad de generar espacios de contención y descentralización de la atención primaria de la salud pública. La iniciativa comenzó a elaborarse el año pasado mediante un trabajo articulado entre la Municipalidad y el Colegio Médico de Comodoro Rivadavia, pero ante la crisis por la pandemia mundial se paralizó y ahora se busca reactivar la obra para un pronto inicio en Km 5.

Esto se sumará a lo que viene realizando el gobierno municipal en otros barrios de la periferia con la construcción de centros de salud como en Fracción 14, René Favaloro o Castelli, permitiendo que se descomprima la atención básica de las guardias que prestan los Hospitales Regional, Alvear y las clínicas privadas.

El encuentro encabezado por el intendente Juan Pablo Luque tuvo lugar este miércoles en su despacho con la presencia del secretario de Salud, Carlos Catalá y el presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Herrera.

Sobre el tema, Catalá manifestó la importancia de poder no solo reactivar la obra integral sino combinar acciones entre el sector público y privado para el beneficio de los comodorenses. “Estamos dando continuidad a las gestiones iniciadas hace un tiempo y que tienen que ver con el diagnóstico sanitario que demanda la zona norte”, indicó

“Actualmente –continuó-, todo lo que se presta en salud en zona norte tiene que ver con espacios públicos tanto del Municipio como de la Provincia y del Ejército con el Hospital Militar, sin embargo, la población que tiene una obra social o prepaga no tiene un lugar de atención sino es en la zona central”.

En ese sentido, el funcionario recordó que “la finalidad es contar con un edificio que permita descomprimir las guardias de los hospitales y clínicas privadas y donde se puedan atender las personas con o sin obra social, que es uno de los objetivos a los que apuntamos desde el Municipio”.

“Cuidar la salud de nuestra gente fue la premisa que estableció el intendente Luque desde el principio y creemos que el Colegio Médico tiene una mirada de diagnóstico social y sanitaria de la salud que en otro momento no lo teníamos”, expresó y agregó que “si esta activación entre lo público y privado nos sirve para evitar realizar gastos innecesarios de ciertas áreas y beneficiar a nuestros ciudadanos, vamos por el camino correcto”.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Juan Carlos Herrera indicó que “estamos trabajando con el Municipio para reactivar los trabajos en la pospandemia. La idea es que se arranque con las obras básicas una vez finalizado el invierno”.

“El anteproyecto ya está listo y estamos en contacto con algunas empresas para evaluar el estudio de suelos que de eso dependerá el sistema constructivo a utilizar”, comentó.

En cuanto a la distribución del espacio, señaló que “se prevé 15 consultorios, además del servicio de Diagnóstico por imágenes y un laboratorio. La atención será de especialidades básicas como clínica médica, pediatría, medicina general y tocoginecología”.